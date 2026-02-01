Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Gazze saldırılarına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ve ateşkes ihlallerini şiddetle kınayarak, bu eylemlerin barış ve istikrar çabalarını tehdit ettiğini ve İsrail’in bölgede barış istemediğini bir kez daha ortaya koyduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yapılan saldırıların saldırıların İsrail'in bölgede barışı istemediğini gösterdiği belirtildi.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Açıklamada, "İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik bugün gerçekleştirdiği saldırıları ve sürdürdüğü ateşkes ihlallerini şiddetle kınıyoruz." denilerek, Gazze’deki barış sürecinin yeni bir aşamaya girdiği bir dönemde gerçekleştirilen bu saldırıların, Gazze’de sükunet ve istikrarın tesisine yönelik uluslararası çabaları tehdit ettiği ve İsrail’in bölgede barış istemediğini bir kez daha gösterdiği vurgulandı.

İsrail’in, ateşkesin korunması ve insani yardımların Gazze'ye engelsiz biçimde ulaştırılması başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kabul edilen Barış Planı’nın tüm hükümlerine uymasının sağlanması gerektiği yinelenen açıklamada, "Uluslararası toplumun, barış sürecinin ilerletilmesi yönündeki sorumluluğunu yerine getirmesi önem taşımaktadır." ifadeleri kullanıldı.

CAN KAYBI 31'E YÜKSELDİ

İsrail’in bölgede yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarında can kaybı yükseliyor. Filistinli kaynaklar, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait unsurların bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden kişilerin sayısının 31’e yükseldiğini açıkladı.