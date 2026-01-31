Çağdaş Atan’dan basın toplantısında sert tepki

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Konyaspor, deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, bir basın mensubunun sorusuna sert tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam, gelen bir soruya tepki gösterdi.

Bir basın mensubunun "Sosyal medyaya neden bu kadar takılıyorsunuz? Kapatın gitsin. Sizin zamanınızı alıyor, sahaya odaklanın" sözlerine sinirlenen Çağdaş Atan, "Sen soru mu sordun? Fırça mı attın? Biraz haddinizi bilin." şeklinde yanıt verdi.