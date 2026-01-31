İstanbul’da sağanak sonrası kar ve dondurucu soğuk geliyor

Hafta sonu etkili olan sağanak yağışların ardından İstanbul’da hava sıcaklıklarının 8-10 derece düşmesi ve pazar gecesinden itibaren kar yağışının başlaması bekleniyor.

Hafta sonu genelinde etkili olan sağanak yağışlar, pazar gecesinden itibaren yerini dondurucu soğuğa bırakıyor.

Hava sıcaklıklarının 8-10 derece birden düşeceği tahmin ediliyor.

Termometrelerin kış değerlerine gerilemesiyle birlikte, megakentin kapısına da kar dayandı.

KRİTİK 5 İLÇE İÇİN "TURUNCU" UYARI: KAR KALINLIĞI NE OLACAK?

AKOM'un verilerine göre; İstanbul'un coğrafi konumu gereği soğuk havayı ilk karşılayan batı bölgelerinde kar yağışı çok daha etkili olacak.

Özellikle; Çatalca ve Silivri: Şehrin en yüksek noktalarında yoğun kar yağışı bekleniyor.

Arnavutköy ve Başakşehir: Rüzgarın etkisiyle tipi şeklinde yağışlar görülebilir.

Büyükçekmece: Deniz etkili kar yağışlarının (DEK) kıyı şeridinde sulu kar, iç kesimlerde ise kar bırakması öngörülüyor.

PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT: TRAFİK VE ULAŞIM FELÇ OLABİLİR

Okulların açılış gününe denk gelen bu hava muhalefeti, "İstanbul trafiği ne olacak?" sorusunu akıllara getirdi. Sabah işe ve okula gidecek vatandaşların; Toplu taşıma (Metro, Metrobüs) hatlarını tercih etmeleri, özel araçlarıyla çıkacakların mutlaka kış lastiği kullanması, buzlanma riskine karşı "gizli buzlanma" olan viyadüklere dikkat etmesi önemle vurgulandı.

BOĞAZ HATTI VE ANADOLU YAKASI KAR ALACAK MI?

Meteoroloji uzmanlarına göre rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) sert esmesi, soğuğu kentin tamamına yayacak.

Başta Ümraniye, Beykoz ve Çekmeköy'ün yüksekleri olmak üzere Anadolu Yakası'nda da pazartesi öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurun kara dönüşmesi ihtimali %60'ın üzerinde seyrediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ? OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Öğrenci ve velilerin en çok arattığı "İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusu için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak İstanbul Valiliği'nin, pazar akşamı meteorolojik verilerin gidişatına göre bir değerlendirme yapması bekleniyor. Şu an için eğitim-öğretim takviminde bir değişiklik gözükmediği belirtildi.

DOĞU BÖLGELERİNDE "ÇIĞ" VE "BUZLANMA" RİSKİ!

Sadece batıda değil, Türkiye'nin doğusunda da kış sertleşiyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da eğimli yamaçlarda çığ riski en üst seviyede.

Gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altında 15-20 derecelere kadar düşeceği illerimizde "buzlanma ve don" olayına karşı çiftçiler ve sürücüler uyarıldı.