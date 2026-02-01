BIST 13.838
DOLAR 43,49
EURO 51,60
ALTIN 6.788,96
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump'tan İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik muhtemel saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, "Ama bakın, plan şu ki (İran) bizimle konuşuyor. Bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi takdirde neler olacağını göreceğiz." dedi.ABD'nin İran'a doğru yaklaşan "büyük bir filosu" olduğu bilgisini paylaşan Trump, "Venezuela'da sahip olduğumuzdan daha da büyük." diye konuştu.

Abone ol

 ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Fox News kanalına İran'a yönelik muhtemel saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İran ile ilgili planlarının Orta Doğu'daki müttefik ülkelere bildirmenin doğru olmadığını savunan Trump, söz konusu hazırlıklarla ilgili gelişmeleri bölge müttefikleriyle paylaşmanın "medya ile paylaşmaktan daha kötü olabileceğini" ifade etti.

Trump, "Ama bakın, plan şu ki (İran) bizimle konuşuyor. Bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi takdirde neler olacağını göreceğiz." dedi.

ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin İran'ın her zaman müzakereye açık olduğu yönündeki açıklamaları hatırlatılan ABD Başkanı, bu bilgiyi doğrularken İran ile yapılacak müzakereden bir sonuç alınması konusunda daha önceki olumsuz pazarlıklara atıfta bulundu.

"En son müzakere ettiklerinde..."

Trump, "Bu doğru ama müzakere ediyorlar, dolayısıyla ne olacağını göreceğiz. En son müzakere ettiklerinde nükleerlerini devre dışı bırakmak zorunda kaldık, işe yaramadı." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, ABD'nin İran'a doğru yaklaşan "büyük bir filosu" olduğu bilgisini paylaşan Trump, "Venezuela'da sahip olduğumuzdan daha da büyük." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP Genel Başkanı Özel'den Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Özel'den Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyareti
Sahile vurmuş bir çocuk cesedi bulundu
Sahile vurmuş bir çocuk cesedi bulundu
ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını teslim alamayacağını iddia etti
ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını teslim alamayacağını iddia etti
Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki otomobil yandı
Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki otomobil yandı
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Gazze saldırılarına sert tepki
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in Gazze saldırılarına sert tepki
Sidiki Cherif, Fenerbahçe için İstanbul'da
Sidiki Cherif, Fenerbahçe için İstanbul'da
Türkiye'den İsrail açıklaması! Tüm dünyaya çağrı
Türkiye'den İsrail açıklaması! Tüm dünyaya çağrı
Çağdaş Atan’dan basın toplantısında sert tepki
Çağdaş Atan’dan basın toplantısında sert tepki
İstanbul’da sağanak sonrası kar ve dondurucu soğuk geliyor
İstanbul’da sağanak sonrası kar ve dondurucu soğuk geliyor
Lookman Fenerbahçe'yi Atalanta Atletico'yu istiyor
Lookman Fenerbahçe'yi Atalanta Atletico'yu istiyor
Trump'tan İran paylaşımı: Panikteler, altlarına yapıyorlar
Trump'tan İran paylaşımı: Panikteler, altlarına yapıyorlar
Beşiktaş'ta yeni transfer Kristjan Asllani kırmızı gördü
Beşiktaş'ta yeni transfer Kristjan Asllani kırmızı gördü