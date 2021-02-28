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Liverpool'da Steven Gerrard, Jürgen Klopp'un yerini alıyor

Jürgen Klopp'un Almanya Milli Takımı'nın başına geçme ihtimali konuşulurken Liverpool'da ise Steven Gerrard ismi gündemde.

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Liverpool'da geçirdiği süre boyunca önemli başarılara imza atan Jürgen Klopp için veda vakti yaklaşıyor. Mirror'da yer alan habere göre, Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve Kırmızılar'ı İngiltere'de 30 yıl aradan sonra şampiyon yapan Jürgen Klopp, Anfield'dan ayrılmayı düşünüyor.

Öte yandan Almanya Milli Takımı'nda ise Jürgen Klopp'un adı konuşuluyor. Federasyon 2006'da milli takımı devralan ve 15 yıldır görevini sürdüren Joachim Löw'ün yerine Jürgen Klopp'u getirmeyi hedefliyor.

Liverpool cephesi ise Jürgen Klopp'un ayrılık ihtimaline karşın menajerlik koltuğu için Steven Gerrard'ı düşünüyor. Liverpool'un efsane ismi Gerrard, kulübün sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Teknik direktörlüğe Rangers ile başlayan ve İskoç ekibinde önemli işler başaran Gerrard, takımıyla bu sezon Celtic'in önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Liverpool, Jürgen Klopp'un ayrılığı durumunda takımı kulübün efsanesi Steven Gerrard'a emanet edecek.

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