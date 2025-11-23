Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın mevkisinde gişelere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.Abone ol
Otoyolun Ankara istikametinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 DBP 294 plakalı otomobil, otoyol gişelerine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ağır yaralı olduğu öğrenilen sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken araç kullanılamaz hale geldi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol ve gişeler, temizlik çalışmalarının ardından açıldı.