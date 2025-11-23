BIST 10.923
DOLAR 42,44
EURO 48,92
ALTIN 5.552,10
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın mevkisinde gişelere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Abone ol

Otoyolun Ankara istikametinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 DBP 294 plakalı otomobil, otoyol gişelerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağır yaralı olduğu öğrenilen sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol ve gişeler, temizlik çalışmalarının ardından açıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sur canisi Semih Çelik'in sesiyle sosyal medyada video paylaşan 3 şüpheli gözaltına alındı
Sur canisi Semih Çelik'in sesiyle sosyal medyada video paylaşan 3 şüpheli gözaltına alındı
Zeytin toplamaya gidiyorlardı! Feci kazada ölenler var
Zeytin toplamaya gidiyorlardı! Feci kazada ölenler var
Güllü'nün ölümüyle ilgili kızı ve arkadaşı uyuşturucu madde testi için örnek verdi
Güllü'nün ölümüyle ilgili kızı ve arkadaşı uyuşturucu madde testi için örnek verdi
Ankara'da apartmanda patlama oldu!
Ankara'da apartmanda patlama oldu!
Gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu büyüklüğü kaç?
Gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu büyüklüğü kaç?
Beşiktaş'ta Rafa Silva, yine idmana çıkmadı
Beşiktaş'ta Rafa Silva, yine idmana çıkmadı
Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Türkiye, 46. Uluslararası Kahire Film Festivali'nden iki ödülle döndü
Türkiye, 46. Uluslararası Kahire Film Festivali'nden iki ödülle döndü
Burhanettin Duran: Gazze'deki ateşkesin korunması küresel barışın da ön şartıdır
Burhanettin Duran: Gazze'deki ateşkesin korunması küresel barışın da ön şartıdır
Türk diplomasisi kazandı: 196 ülkenin lideri 'İklim' için Türkiye'de masaya oturacak
Türk diplomasisi kazandı: 196 ülkenin lideri 'İklim' için Türkiye'de masaya oturacak
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, G20 Zirvesi'ne ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, G20 Zirvesi'ne ilişkin açıklama