Sur canisi Semih Çelik'in sesiyle sosyal medyada video paylaşan 3 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da 2 genç kızı öldürdükten sonra surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in sesiyle sosyal medyada paylaşım yapan ve mezarlıkta uygunsuz poz veren 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlediği iki cinayetin ardından Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in sesiyle surların yakınından ve öldürülen İkbal Uzuner'in mezarından sosyal medyada uygunsuz paylaşım yapılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, videonun sosyal medyada yayınlanmasından sorumlu tutulan kız çocuğu D.D.Ö'nün (14), İkbal Uzuner'in mezarında uygunsuz davranışlarda bulunan şüphelilerle aynı sınıfta olduğunu ve tehdit edildiğini belirledi.

Şüphelilerden kız çocuğu Y.A. (15) ile mezar başında uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen Ö.D. (15) ve Ö.E.E. gözaltına alındı.

Mezarlıkta olmayan ancak D.D.Ö'yü tehdit edenler arasında olduğu tespit edilen E.N.A. (15) da yakalandı ancak emniyetteki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Şüphelilerin ise yarın "ölen kişinin hatırasına hakaret" suçundan adliye sevk edilmesi bekleniyor.

Eyüpsultan ve Fatih'te, 4 Ekim'de 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti.