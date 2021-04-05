BIST 1.440
DOLAR 8,11
EURO 9,58
ALTIN 451,35
KÜLTÜR VE SANAT

'Kürtçe müzik engellendi' denmişti! Kadıköy Belediyesi'nden açıklama geldi

Demirören Haber Ajansı

KADIKÖY Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sokak müzisyenlerinin Kürtçe müzik yapmalarının engellendiği iddialarını ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Cuma günü yaşanan olayın sokak sanatçısının kimliği üzerinden yaşanmadığını belirten Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı "Zabıta arkadaşlarımız, kendilerini amfisiz müzik yapmaları konusunda uyarmalarına rağmen, uyarılar dikkate alınmayınca müdahale zorunlu olmuş, mukavemet sergilenince de istenmeyen bu görüntüler ortaya çıkmıştır" dedi.  

"Kadıköy, özgürlükler kentidir. Ve Kadıköy Belediyesi, bunun en net savunucusudur" diyen Odabaşı,  "Ancak, Bahariye Caddesi ya da herhangi bir sokakta üç adet amfiyle yüksek sesle müzik yapılması üzerine gelen şikayetlere de kayıtsız kalamazdık. Çünkü, sokak müzisyenlerinin olduğu gibi, çevre esnafını ve orada yaşayanların özgürlüklerini de gözetmek görevimizdir. Kadıköy Belediyesi, kentin düzeni, temizliği ve geleceği için kamu adına görev yapar. Ve bütün bunların hepsi, yasayla belirlenip güvence altına alınmıştır. Müzisyen arkadaşımızla irtibattayız. Enstrümanı kendisine teslim edilmiştir. Çevreye saygılı müzik yaptığı sürece bütün sokak sanatçıları gibi Kadıköy’de özgürce müzik yapabileceği iletilmiş ve anlaşılmıştır. Biz, suni gündemlerden uzak, Kadıköy’ün geleceği için çalışmaya devam ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kırklareli'nde pes dedirten olay! Kamera görüntüleri incelenince ortaya çıktı
Adıyaman'da sokakta dehşet! Saçlarından sürükleyip yerden yere vurdu
Sapık Alihan yakalandı Özgecan Aslan ve tecavüz itirafı videosu kan dondurdu
'Sapık Alihan' gözaltına alındı! Bebeğe tecavüz, Özgecan Aslan ve Atatürk paylaşımları
Taşlı sopalı bıçaklı kavga! İstanbul'da aileler birbirine girdi
Hakan Bayrakçı ve Mücahit Birinci birbirine girdi! Yumruklar masaya indi
'Montrö' bildirisinin 1 numarası Ergun Mengi İYİ Parti yöneticisi çıktı! Akşener "zevzeklik" demişti
İstanbul'da ağlayan çocuğa aldırış etmedi! Sokak ortasında darp etti
İstanbul’da motosikletli sürücünün feci ölümü kamerada
Kefaret 21. bölüm fragmanı
Yorumlar