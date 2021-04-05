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Kırklareli'nde pes dedirten olay! Kamera görüntüleri incelenince ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı

KIRKLARELİ'nde meydandaki süslerin çalınma anının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 28 Mart tarihinde Yeni Tören Alanı’nda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Belediye tarafından Yeni Tören Alanı’na yaptırılan yıldız şeklindeki kent süsleri, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Olay sonrası yapılan kamera görüntüleri incelemelerinde, bir şüphelinin sokağa çıkma kısıtlamasından da faydalanarak süslemeleri tek tek kırarak çaldığı görüldü.

Şüphelinin hırsızlık için sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günü seçtiği görülürken, hırsızlık anındaki rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. Şüphelinin, içinde demir olan süslemeleri hurdacıya sattığı tahmin edilirken, benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Lüleburgaz Belediyesi, şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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