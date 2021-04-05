Sapık Alihan yakalandı Özgecan Aslan ve tecavüz itirafı videosu kan dondurdu

Twittera düşen Alişan Ş. isimli kişinin videoları sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Atatürk resmi ile Türk bayrağını yakan Alihan Ş. Özgecan Aslan hakkında söylediği sapıkça sözler ve 3 yaşındaki kıza tecavüz itirafı ile kan dondurdu. Alihan Ş. sonunda gözaltına alındı.

Sosyal medya Alihan Ş. isimli kişinin videoları ile ayağa kalktı. Bir videosunda Atatürk'ün fotoğrafını yakan Alihan Ş. bir diğer videoda ise Türk bayrağını yırtıp parçalara ayırıyordu. Alihan Ş. 'nin ortalığı ayağa kaldıran videolarından ikisi ise kan dondurdu. Sosyal medyadan bir kızla konuştuğu kayıtta Alihan Ş. 3 yaşındaki bir kız çocuğunu çikolata ile kandırıp kümese götürdüğünü ve orada tecavüz ettiğini itiraf ediyor.

Alihan Ş.'nin tecavüz kurbanı olan Özgecan Aslan'ın fotoğrafıyla yaptığı çekim ise tam anlamıyla mide bulandırıcıydı. Alihan, 'Özgecan'a ben tecavüz edecektim' dediği olay kayıt sonrasında gözaltına alındı. 17 yaşında olduğu belirlenen Alihan Ş., emniyetteki sorgusunda, 3 yaşında kız çocuğuna tecavüz ettiğinin yalan olduğunu söylediği ve paylaşımları “trendtopic” olmak için yaptığını ifade ettiği belirtildi.