BIST 1.437
DOLAR 8,14
EURO 9,57
ALTIN 451,75
GÜNCEL

'Sapık Alihan' gözaltına alındı! Bebeğe tecavüz, Özgecan Aslan ve Atatürk paylaşımları

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, 2015’te vahşice katledilen Özgecan Aslan’la ilgili çirkin paylaşımlarda bulunan, Türk Bayrağı'nı yırtan, 3 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz ettiğini söyleyen ve Atatürk fotoğrafıyla dalga geçen 17 yaşındaki Alihan Ş. gözaltına alındı.

Sosyal medyada açtığı kanalda “2015'te Mersin'de katledilen Özgecan Aslan hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan”, “Türk Bayrağı'nı yırtan”, “3 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz ettiğini söyleyen” ve “Atatürk'e hakaret ettiği” belirlenen Alihan Ş.'nin paylaşımları büyük tepkiye sebep oldu. Twitter'da “Sapık Alihan tutuklansın” etiketi en çok paylaşılanlar listesine ilk sıralardan girerken, İstanbul Polisi olayla ilgili harekete geçti.

3 yaşındaki kıza tecavüz 'tık' yalanıymış

Araştırmalarda şüphelinin 17 yaşında Alihan Ş. olduğu belirlendi. Bunun üzerine İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince Alihan Ş. gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüphelinin, 3 yaşında kız çocuğuna tecavüz ettiğinin yalan olduğunu söylediği ve paylaşımları “trendtopic” olmak için yaptığını ifade ettiği belirtildi.

Hakkında hangi suçlamalar yapıldı?

Şüpheli hakkında “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar” başlıklı “5816 Sayılı Kanuna Muhalefet” ile Türk Ceza Kanunu’nun “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama” başlıklı 300. Maddesi, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” başlıklı 216. Maddesi ile “Çocuğun Cinsel İstismarı” başlıklı 103'üncü maddesine istinaden işlem başlatıldığı belirtildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Amirallerin bildirisinin yayınlandığı gece CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu'dan şok sözler
Taşlı sopalı bıçaklı kavga! İstanbul'da aileler birbirine girdi
'Montrö' bildirisinin 1 numarası Ergun Mengi İYİ Parti yöneticisi çıktı! Akşener "zevzeklik" demişti
İstanbul'da ağlayan çocuğa aldırış etmedi! Sokak ortasında darp etti
Kefaret 21. bölüm fragmanı
Teşkilat 6. bölüm fragmanı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 59. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 8. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 23. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm fragmanı
Yorumlar