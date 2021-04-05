Taşlı sopalı bıçaklı kavga! İstanbul'da aileler birbirine girdi

İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü çocukların kavgasına karışan aileler arasında taşlı sopalı kavga çıktı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü çocuklar arasında başlayan kavgaya aileler de karışınca mahalle savaş alanına döndü. Taş, sopa ve bıçak kullanılan kavga dakikalarca sürdü. Mahalleye sevk edilen çok sayıda polis ekibi kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgada bir kişi göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, kavgaya karışanlardan bazıları gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan bir kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.