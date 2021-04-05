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Adıyaman'da sokakta dehşet! Saçlarından sürükleyip yerden yere vurdu

Demirören Haber Ajansı

ADIYAMAN'da sokak ortasında karşılaşan kızlar tekme tokat kavga etti.

Eskisaray Mahallesi'nde sokak ortasında karşılaşan iki kız arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra okul çantalarını yere bırakan kızlar, kavga etmeye başladı. Birbirlerine tekme tokat vuran, saçlarından tutup birbirlerini yerde sürükleyen kızların kavgası çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kimlikleri öğrenilemeyen kızlar, vatandaşların müdahalesi ile birbirinden ayrılarak bölgeden uzaklaştı.

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