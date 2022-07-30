Koronavirüste uzmanlardan acil çağrı! Beklemeyin maske geri gelsin!

Sonbaharda yeni dalga endişesini paylaşan uzmanlar vakit kaybetmeden yeniden maske zorunluluğuna dönülmesi çağrısında bulundu.

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Kovid-19 salgınında vaka ve ölüm oranı artarken uzmanlar bir an önce kapalı alanlar ile toplu ulaşımda maske zorunluluğunun geri getirilmesini istedi.

Koronavirüs vakalarında artış sürüyor. Virüsün daha bulaşıcı Omicron ve alt varyantları nedeniyle hem vaka hem de ölüm oranında artış devam ederken uzmanlar, nisan ayında kapalı alanlar ve toplu ulaşımda kaldırılan maske takma zorunluluğunun geri getirilmesini istiyor. Milliyet gazetesine konuşan uzmanlar, kalabalık kapalı alanlarda maske takılmadığı takdirde pandemi sürecinin sona ermeyeceğini vurguluyor.

Yeni dalga gelebilir

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, bulaşıyı engelleyen en önemli koruyucunun maske olduğuna dikkat çekerek, “Herkesin az veya çok antikoru oluşmuş durumda. Aşılanan ve hastalığı geçirenlerin yeniden enfekte olmamaları için en önemli koruyucu maske takılması. Bu nedenle kapalı alanlarda maskeye geçilmesi gerektiğini söylüyoruz” dedi. Salgında henüz tepe noktanın görülmediğini ifade eden Köksal, yeni bir dalga uyarısı da yaptı:

“Asıl endişemiz sonbaharda yeni dalganın gelmesi. İşte o zaman işler değişir. Bu nedenle şimdiden risk grubundakiler öncelikle aşılansın. Vatandaşlımıza söyleyeceğim tek şey, takın artık şu maskeyi, inat etmeyin. Bize gelen tüm hastalar son aşısının üzerinden altı ay geçmiş kişiler. Vaka sayıları 10 binlerle ifade edilirken, maskenin isteğe bağlı takılması gibi bir durum söz konusu olamaz. Sonbaharla hastanelerin yükü artarsa daha sıkı tedbirler alınması gerekecektir.”

Vakada 40 kat artış

Ege Üniversitesi’nden çocuk enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl de toplu taşıma, şehirlerarası taşımacılıkta mutlaka maske zorunluluğu getirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. “Vaka sayısının 40 kat arttığı belirtiliyor. Oysa haziran başında vaka sayısı günlük 1000’in altındaydı” diye Kurugöl, şu öneri ve uyarılarda bulundu:“Bizim asıl sıkıntımız kapalı yerlerde, toplu ve şehirlerarası ulaşımda maske yasağının kaldırılmasıdır. Maske zorunluluğu sadece hastanelerde var deniyor ancak vatandaş hastanelerde de maske takmıyor. Günlük vaka binin altına indiğinde kapalı alanda toplu ulaşımda maske zorunluluğunun kalkması artışı tetikledi. Konsere, mitinge katılırken maske takılması çok önemli. ‘İsteyen taksın’ demek doğru değil çünkü bir kişinin, tek başına maske takması yeterli koruyuculuk sağlamıyor. Kapalı alanda böylesi bir vaka artışı varken maske konusu kişilerin kendi insiyatifine bırakılacak bir konu olamaz. Vaka artışını önleyemeyiz. Şu an için aşı kadar hatta gençler açısından daha da önemlisi maske kullanımı.”

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kapalı sosyal alanlarda klima kullanımının çok riskli olabileceğini söyledi. Özlü, şunları söyledi: “Özellikle fanı doğrudan kendinize çevirmemeniz lazım. Oda sıcaklığı 22-23 derecenin altına çok düşürülmemeli. Mümkün olduğu kadar fan yukarı doğru çevrilmeli. Özellikle sosyal alanlarda yani diğer insanlarla birlikte paylaştığımız kapalı alanlarda klima kullanımı çok riskli olabilir bu dönemde. Kovid çok yaygın şu anda. Gribal ve solunum yolu enfeksiyonları da çok yaygın. Dolayısıyla eğer klima kullanıyorsanız, içeriyi soğutması için kapıyı pencereyi sıkı sıkıya kapatıyorsunuz. Dolayısıyla havayı klima sirküle ediyor ve aynı havayı alıp tekrar veriyor. Bu havada solunum, enfeksiyona neden olan virüsler varsa

En bulaşıcısı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ersin Akpınar, “Bir kişi yaklaşık 19 kişiye hastalığı bulaştırabiliyor. Şimdiye kadar görülen en bulaşıcı varyant. Toplu alanlardan başlamak kaydı ile maske kullanım zorunluluğunun getirilmesi gerekiyor” dedi.