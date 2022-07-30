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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak! Fındık bakın kaç liradan satışa başlandı?

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak! Fındık bakın kaç liradan satışa başlandı?

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ordu’da fındık taban fiyatının açıklanması beklenirken, üreticiler yaş fındığı 60 ila 70 TL arasında değişen fiyatlardan satmaya başladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Ordu’ya geliyor. Türkiye’nin en çok fındık üreten kenti olan Ordu ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Karadeniz bölgesinin fındık fiyatını açıklayacak.

Giresunlu üreticiler Karadeniz Sahil Yolu kenarlarında kurdukları tezgahlarda 2022 yılı ürünü yaş fındığın 60-70 TL gibi fiyatlardan satışa sundu.

Giresun’da fındık hasat sezonu öncesinde bazı üreticiler topladıkları yaş fındığı yol kenarında kurdukları tezgahlarda satışa sunuyor. Serbest piyasada kuru fındık 50 TL'den satılırken, 2022 yılı ürünü yaş fındık ise 60 ila 70 TL'den satılıyor.

Tezgah üzerine dalından topladıkları yaş fındığı koyan üreticiler, genellikle gurbetçiler ve turistlere satış yaptıklarını söylüyor. Kara yolu kenarına yıllardır tezgah açtığını belirten üreticilerden Halil Engin yaptığı açıklamada, fındık hasat sezonu öncesi kendi bahçelerinden yaş fındığı toplayarak satışa çıkardıklarını söyledi.

Engin, "Her yıl bu zamanlarda sezon başlamadan önce bahçelerimizden yaş fındığı toplayarak kara yolu kenarında tezgah açıyoruz. Genellikle gurbetten gelen vatandaşlarımız yaş fındığı tercih ediyor. Fındığın maliyeti yükselttikçe fiyatlarda yükselmek zorunda kalıyor. Geçen yıl 25-30 TL’den sattığım fındığı bu yıl yaş olarak 60 TL’den, talaşlı halde ise 30 TL’den satıyorum. 4 ton fındığım oluyor burada satabildiğim kadarını satıyorum satamadığımı ise tüccara satmak zorunda kalıyorum” dedi.

“Rekolte iyi, fiyatında iyi olmasını bekliyoruz”
Geçen yıla oranla rekoltenin daha iyi olduğunu belirten Olgun Torunoğlu ise “Fındık iyi olan yerde var, orta olan yerde var ama geçen yıla göre biraz daha iyi rekolte görünüyor. Bir ton civarında fındığım oluyor ve yol kenarında kendim sezon boyunca satmaya çalışıyorum. Geçen yıla göre artan maliyetleri göz önünde bulunduracak olursak bu sene Cumhurbaşkanımızdan üreticiyi sevindirecek bir fiyat bekliyoruz” diye konuştu.

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