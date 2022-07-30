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Savunma sanayiiden yeni adım İHA'ların ardından İKA'lar geliyor!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Savunma sanayiiden yeni adım İHA'ların ardından İKA'lar geliyor!

İnsansız hava araçları dünyada ilgi gören Türk savunma sanayisi, bu başarıyı insansız kara araçlarıyla sürdürmeyi amaçlıyor. Ağır sınıf insansız kara aracı geliştirme konusunda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Ağır Sınıf İnsansız Kara Aracı Seri Üretim Niyet Beyanı imzalayan zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS, gelecek yıl teslimatlar yapmayı öngörüyor.

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İnsansız Hava Araçlarını (İHA) yaklaşık 20'den fazla ülkeye ihraç eden Türk savunma sanayisi, farklı sınıflarda insansız kara araçları geliştirmek için çok yönlü çalışmalar yürütüyor.

Zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS de bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Ağır Sınıf İnsansız Kara Aracı Seri Üretim Niyet Beyanı imzaladı.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, AA'ya yaptığı açıklamada, insansız kara araçlarına yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

İnsansız kara araçları geliştirme konusunda çeşitli planları olduğunu dile getiren Kurt, öncelikli olarak SSB ile yürütülen projeye odaklandıklarını söyledi.

5 araç için görev ve alt sistem tanımı yapıldı
Sözleşme kapsamında 5 araç için görev ve alt sistem tanımı yapıldığını ifade eden Kurt, bu çerçevede tekliflerini nihai hale getirip Başkanlığa sunacaklarını bildirdi.

"Yeni araç tasarımları planlarımızda var"
Daha önce geliştirdikleri insansız kara aracı üzerinde otonom özellikler bulunmadığını anlatan Kurt, şu ifadeleri kullandı:

"Süre göz önüne alındığına olması zaten mümkün değildi. SSB ile Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın istekleri doğrultusunda belli seviyede otonom özellik var, silah entegrasyonu söz konusu. Farklı konfigürasyonları içeren çok ciddi bir çalışma yapıldı. Bu sözleşmede bunların kavramsal ispatı olacak. Sahada kullanıldıkça değişiklikler gelecektir. Proje süresi ve ekonomisi açısından mevcut araçlar üzerine bunu uygulayacağız. İlerde daha düşük siluetli, daha atik, gerektiğinde koruma istenmeyecek yeni araç tasarımları planlarımızda var. Bunlar da zaman içinde oluşacaktır."

Kurt, bu süreçte kullanıcıyla etkileşim ve geri beslemenin çok çok önemli olduğunu vurgulayarak, "yaptık, bunu kullanın" yaklaşımı yerine, beraberce ortaya çıkardıkları ürünleri sahaya sunmak istediklerini belirtti.

Ağır sınıfta teslimat 2023'te
İnsansız kara araçları konusunda henüz yolun başında bulunulduğuna değinen Kurt, "İnsansız kara araçları ve bunların otonom özelliklerinde Türkiye ve dünya henüz çok başlangıçta. Türkiye olarak yine dünyanın önünde gidebileceğimiz, başkalarının örnek alabileceği çalışmaların içinde olduğumuzu müjdeleyebilirim. SSB ile isteklerini ve nasıl kullanabileceklerini tüm açıklığıyla ortaya koyan kullanıcılarımıza teşekkür ederim." dedi.

Kurt, teslimat için 2023'ü öngördüklerine işaret ederek, görüşmelerin devam ettiğini, bazı basit modellerin, 1-2 aracın önceden verilebileceğini, komplike araçların teslimatının ise daha sonra yapılabileceğini kaydetti.

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