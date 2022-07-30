Merkez Bankası Kavcıoğlu sanayicileri yerin dibine soktu! Şubattan hazirana kadar döviz stoklamışlar

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu piyasada kredi bulunamadığı tartışması için sanayicileri hedef aldı. Bazı kesimlerin şubat ayından itibaren kredileri kullanıp döviz stokladığını ortaya koydu. Gazeteci Dilek Güngör yaşananlar için "Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, sanayicileri yerin dibine soktu." yorumunda bulundu.

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu iş dünyasında bir süredir yaşanan krediye erişim tartışmalarına yanıt verdi. İstanbul'da bir toplantıda iş insanlarıyla bir araya gelen Kavcıoğlu, bankacılık sektörünün 1 trilyon liralık kaynak yarattığını söyledi ve "kredi alamayan iş adamları vardır ama bunlar yüksek oranda dövizleri olduğu halde döviz alanlardır" dedi.

Kavcıoğlu "Hesabında 100 milyon dolar varken, 50 milyon dolar daha alıp hesabına koyanlara krediyi vermeyeceğiz" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısındaki konuşmasında döviz alan şirketlere değinen bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir ricada bulundu.

"Firmalar bankacılık kesiminden kredi kullanarak aldıkları dövizi bozdurursa kur farklı yere gelir"

Kavcıoğlu'nun burada yaptığı konuşmanın içinde "Firmalar 24 Şubat'tan haziran ayına kadar 55 milyar dolar bankacılık kesiminden kredi kullanarak döviz aldılar. Başkanımdan da rica ediyorum, lütfen açıklayın bu dövizleri bozsunlar. Bir kısmını bozsalar kur başka bir yere gelir." şeklindeki açıklaması yankı buldu.

Kavcıoğlu, konuşmaların ardından meclis üyelerinin sorularını cevapladı.

"BDDK kararı, ucuz kredi kullanıp, döviz almanın önüne geçmek içindi"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) şirketlerin TL cinsi kredi kullanımına döviz varlığı sınırı getirme adımına da değinen Kavcıoğlu, şöyle devam etti:

Hala kredi kullanıp döviz alanın önüne geçiyoruz "Hesabında 100 milyon dolar varken, 50 milyon dolar daha alıp hesabına koyanlara krediyi vermeyeceğiz. ISO'dan bütün her yere ilan ediyorum. O yüzde 10’un anlamı da bu. Biz kimsenin döviz almasına karışmıyoruz. Yüzde 10’un anlamı dediğim gibi hesabında çok fazla döviz varken yani riskini karşılayacak döviz varken yüzde 10’unu oraya tekabul ediyor. Hala bankalardan ucuz kredi kullanıp döviz almanın önüne geçmektir. Buna başkanın buradaki odadaki yöneticilerin engel olması lazım.

Bu dövizleri bozsunlar

Başkanımdan da rica ediyorum, lütfen açıklayın. Bu dövizleri bozsunlar. Bir kısmını da bozsalar bugün döviz başka bir yere gelir. Bakın sadece 24 Şubat'tan haziran ayına kadar bankalarda ucuz kredi kullanan kurumsal firmaları söylüyorum, sadece 55 milyar dolar döviz aldılar."