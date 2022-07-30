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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den enerji krizine öneri: Kravat takmayın

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den enerji krizine öneri: Kravat takmayın

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez artan enerji fiyatlarına karşı tasarruf çağrısı yaptığı konuşmasında 'kravat takmayın' önerisinde bulundu.

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Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle enerji krizinin sürekli artığı Avrupa'da tasarruf arayışları sürüyor. 

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, enerji tasarrufu için çalışanlardan zorunlu olmadıkça kravat takmamalarını istedi.

Sanchez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası artan enerji fiyatlarına karşı tasarruf çağrısı yaptı.

Toplantıya kravatsız katılan Sanchez, “Kravat takmadığımı görmenizi isterim. Bu, hepimizin enerji açışından tasarruf yapabileceği anlamına geliyor” dedi.

Sanchez, ülkede artan sıcaklıklara karşı klima kullanımının arttığına işaret ederek, bakanları ve başta kamu çalışanlarını "gerekmedikçe kravat kullanmamaya" davet etti.

Ülke genelinde bir aydan fazla süredir aşırı sıcaklar devam ederken, İspanya hükümeti, klima kullanımını azaltarak elektrik maliyetlerini düşürme çağrısı yapıyor.

Avrupa'nın lokomotifi Almanya da önceki gün sokak lambalarının aydınlatılmayacağını açıklamıştı.

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