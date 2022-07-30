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Bursa'da dilencinin mal varlığı herkesi şaşkına çevirdi! Kesilen cezaya ne demeli

Bursa'da dilencinin mal varlığı herkesi şaşkına çevirdi! Kesilen cezaya ne demeli

BURSA'da çocuklarını zorla dilendiren yabancı uyruklu M.M. ile akrabası M.A.M.'ye 277'şer TL ceza uygulandı...Yapılan araştırmada M.M.'nin minibüsü ve Eskişehir'de evi olduğu belirlendi.

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Gemlik ilçesi Doktor Ziya Kaya Mahallesi'nde Yalova yolu üzerinde çocukların dilendirildiği ihbarı üzerine zabıta ekipleri olay yerine gitti. Zabıtaya mukavemet gösteren yabancı uyruklu şahıslar, Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne getirildi.

Mustafa Maher isimli dilencinin üzerinden 570 TL çıkarken, aracında daha fazla para olduğu belirlendi. Eskişehir Odunpazarı'nda evi de olduğu öğrenilen şahıs, iki çocukla dilencilik yaptığını itiraf etti.

Mustafa Maher ve Malik Ali Muhammed isimli şahıslara işlem yapılırken, dilencilerin üzerinden çıkan paralara el koyuldu.

Olay yerindeki vatandaşların şahsın çocuklara kötü davrandığını ve zorla çalıştırdığını söyleyerek şikayetçi olduğu öğrenildi. 

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan araştırmada herhangi bir suç kaydı bulunmayan M.M. ile M.A.M.’ye Kabahatler Kanununa Muhalefet suçundan 277'şer TL para cezası uygulandı.

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