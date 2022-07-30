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Maymun çiçeği virüsünde korkulan oldu! Avrupa'da ilk ölüm vakası!

Maymun çiçeği virüsünde korkulan oldu! Avrupa'da ilk ölüm vakası!

İspanya'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybetmesiyle Avrupa'da ilk ölüm kaydedilmiş oldu.

Maymun çiçeği virüsünde korkulan oldu! Avrupa'da ilk ölüm vakası!

İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 4 bin 298 maymun çiçeği virüsü tespit edildiği ifade edildi.

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Maymun çiçeği virüsünde korkulan oldu! Avrupa'da ilk ölüm vakası!

Açıklamada, dünya genelinde en yüksek maymun çiçeği vakasının İspanya'da saptandığı belirtildi.

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Maymun çiçeği virüsünde korkulan oldu! Avrupa'da ilk ölüm vakası!

Ülkede, maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, bu ölümün Avrupa'da salgın kaynaklı ilk, Afrika dışında ise ikinci ölüm olduğu aktarıldı.

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Maymun çiçeği virüsünde korkulan oldu! Avrupa'da ilk ölüm vakası!

Açıklamada, İspanya'da maymun çiçeği virüsüne yakalanan 120 kişinin hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü bilgisi verildi.

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