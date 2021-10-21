Koronavirüse karşı bir ilaç müjdesi daha geldi: Antikor kokteyli! Hastalanmadan yapınca aşıdan uzun koruma sağlıyor!

Koronavirüs salgınıyla mücadelede Merck'ten sonra bir ilaç müjdesi de AstraZeneca'dan geldi. Geliştirilen antikor kokteyli ile hastalığın başına kullanıldığında ölümü kaldırırken, hastalığa yakalanmadan kullanıldığında bir seneye kadar koruma sağlayabilir.

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Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, tıp dünyasının elini güçlendirecek tedavi edici ilaçlar için de güzel gelişmeler yaşanıyor.

Merck firmasının hap şeklindeki ilacından sonra şimdi de AstraZeneca ‘AZD7442’ adlı 'antikor kokteyli'ni geliştirdi. Kokteyl ölüm ve hastalığa yakalanma riskini yüzde 50 oranında azaltıyor. Peki antikor kokteyli nasıl oluşuyor? Salgının seyrini değiştirebilir mi?

Bilim dünyası Koronavirüs salgınının başından bu yana aşıya erişim yarışının gölgesinde kalan ilaç tedavisi alternatifini son dönemde daha güçlü şekilde gündemine almaya başladı.

Son olarak Merck firması tarafından geliştirilen hap şeklindeki 'Molnupiravir' isimli ilacın Faz-3 çalışmaları belli olmuştu. Klinik araştırmanın sonuçlarına göre, Molnupiravir'in ağır koronavirüs hastalarında hastaneye yatış ve ölüm riskini neredeyse ortadan kaldırdığı açıklanmıştı. Hatta, ABD, Singapur ve Avustralya bu ilacın ön siparişlerini bile verdi.

Şimdi de koronavirüse karşı aşı geliştiren şirketlerden biri olan AstraZeneca'nın, Covid-19'a karşı test ettiği 'AZD7442'isimli 'Antikor Kokteyli'nin ağır hastalık ve ölümlere karşı etkili olduğu duyuruldu. Fakat 'AZD7442', Molnupiravir gibi hap şeklinde değil, kas içerisine enjekte edilerek uygulanıyor.

Firmadan yapılan açıklamada ilacın, hastaneye yatırılmadan yedi gün ve daha kısa süre semptom gösteren hastalarda ağır hastalık ve ölüm riskini yüzde 50 oranında azalttığı belirtildi.

İngiltere basınına açıklamalarda bulunan AstraZeneca Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mene Pangalos, "Katılımcıların yarısına AZD7442, diğer yarısına da plasebo verdik. Bizim antikorlarımızla erken yapılacak bir müdahale, hastalığın ağırlaşmasını ciddi ölçüde engelliyor, altı aydan uzun süre boyunca da koruma sağlıyor" dedi.

Aşıdan uzun süreli koruma sağlayabilir!

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğum Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezer Okay, “Pandemiden kısa sürede kurtulmamız için korunma ve tedavi yollarının çeşitlendirilmesinde fayda var” dedi ve antikor kokteyllerinin önemini şu şekilde açıkladı:

“Antikor kokteyllerinin aşılara göre en önemli avantajı tedavi amaçlı kullanılabilmeleri. AZD7442’nin Faz-3 sonuçlarına göre bu ilaç hastalarda koronavirüsün ağır seyrini azaltıyor ve hayatta kalmayı destekliyor. Ayrıca AZD7442’nin koruyuculuğunun 12 aya kadar uzayabildiği ifade edildi. Yani aşılardan daha uzun süreli koruma sağlayabilir.”

Buraya kadar olan durum oldukça sevindirici. Özellikle koronavirüse karşı ilaç tedavisi umudunun güçleniyor olması çok güzel bir gelişme. Ama yine de cevaplanmayı bekleyen pek çok soru var. Konuyla ilgili tüm merak ettiklerimi Doç. Dr. Sezer Okay’a yönettim. Oldukça detaylı ve önemli bilgiler verdi.