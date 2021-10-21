BIST 1.433
DOLAR 9,27
EURO 10,81
ALTIN 531,37
HABER /  EKONOMİ
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Sony oyun platformunu ABD'li Scopely'e satacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sony oyun platformunu ABD'li Scopely'e satacak

Sony Group, bünyesindeki GSN Games çevrim içi oyun platformunu, ABD'li mobil oyun şirketi Scopely'e 1 milyar dolara satacak.

Abone ol

Kyodo ajansının Sony Pictures kaynaklarına dayandırdığı açıklamaya göre firma, ücretsiz mobil ve çevrim içi casino oyunlarını kapsayan bünyesindeki GSN Games şirketini Scopely'e satma kararı aldı. Japon elektronik ve eğlence devi, GSN Games'in Sony'nin diğer sektörlerdeki işletmeleriyle "sinerji etkisi oluşturmadığını" vurguladı.

Tarihi açıklanmayan anlaşmaya göre 1 milyar doların yarısının nakit ödeneceği, diğer yarısının tercihli hisseyle karşılanacağı kaydedildi.

Japon firması, GSN Games'in satışının Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı kar tahminlerine etki oranını ölçeceğini bildirdi.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Otopark yönetmeliği değişti Resmi Gazete'de yayınlandı! Bölge otoparkları hizmet verecek
Otopark yönetmeliği değişti Resmi Gazete'de yayınlandı! Bölge otoparkları hizmet verecek
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğu da Millet İttifakı'na katılıyor! ‘Cumhur tek, Millet birlik’
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğu da Millet İttifakı'na katılıyor! ‘Cumhur tek, Millet birlik’
Avustralya’da büyük süpermarket çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi
Avustralya’da büyük süpermarket çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi
Anayasa Mahkemesi'nden oy birliğiyle 'Gezi Davası' kararı
Anayasa Mahkemesi'nden oy birliğiyle 'Gezi Davası' kararı
Türkiye'deki MOSSAD casuslarına MİT operasyonu! Aralarında Filistinlilerin de olduğu 15 kiralık katil...
Türkiye'deki MOSSAD casuslarına MİT operasyonu! Aralarında Filistinlilerin de olduğu 15 kiralık katil...
Türk biliminsanları buldu! Gargara yaparak korona testi çocuklar için devrim
Türk biliminsanları buldu! Gargara yaparak korona testi çocuklar için devrim
65 yaş üstü vatandaşlar için yeni aşı! Grip aşısı bedava E-Nabız'dan öğrenilecek
65 yaş üstü vatandaşlar için yeni aşı! Grip aşısı bedava E-Nabız'dan öğrenilecek
İstanbul'da feci kaza: Ticari taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İstanbul'da feci kaza: Ticari taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Joe Biden, Çin’in hipersonik silahlarından endişeli
Joe Biden, Çin’in hipersonik silahlarından endişeli
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan "Okullar açık kalacak mı?" sorusuna yanıt
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan "Okullar açık kalacak mı?" sorusuna yanıt