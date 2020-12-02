Koronavirüs testi negatif çıksa bile temaslı olmak yetiyor! Ölümcül olabilir işte ilk belirtisi

Son dönemlerde oldukça konuşulan ve Covid-19 ile bağlantılı olarak ortaya çıktığı iddia edilen Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) hakkında dikkat çeken bilgiler veren ve bu sendromun çocuklar üzerinde ölümcül olabileceğini vurgulayan Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, sendromun ilk belirtilerini tek tek sıraladı.

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Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Koronavirüsle ilgili yapılan ilk araştırmalara göre, çocuklar ve gençler salgını en hafif atlatan gruptu. Fakat koronavirüs vaka sayılarının dünya genelinde artmasıyla çocuklar ve gençler üzerinde yapılan araştırmalar farklı sonuçlar vermeye başladı. Yapılan son araştırmalara göre; corona virüsün çocuklar üzerinde çok ciddi etkileri olduğu ortaya çıktı.



Son dönemlerde sıkça duyduğumuz ancak belirtileri ve tanımıyla ilgili çok az bilgi sahibi olunan MIS-C hakkında önemli bilgiler veren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Çocuklarda Multisistem Inflamatuar Sendrom (MIS-C) kalp, akciğerler, böbrekler, beyin, deri, gözler veya mide-bağırsak sistemi dahil olmak üzere farklı vücut bölgelerinin inflame olduğu (iltihaplanabildiği ) bir durumdur." dedi.





MIS-C ölümcül olabilir

Yapılan araştırmalarda Covid-19 testi negatif çıksa da pozitif biriyle temaslıysa bile bu sendromun ortaya çıkabileceği iddia ediliyor. MIS-C'nin Covid-19'un bir etkisi olup olmadığı konusunda açıklamada bulunan ve bu sendromun ölümcül olabildiğine dikkat çeken Tezer, "Henüz MIS-C'e neyin sebep olduğunu bilmiyoruz. Ancak MIS-C'li birçok çocukta COVID-19'a neden olan virüsün saptandığı veya COVID-19'lu biri ile teması olduğunu biliyoruz. MIS-C ciddi, hatta ölümcül olabilir. Ancak erken tanı alan çocukların çoğu tıbbi bakım ile iyileşmiştir." dedi.





Multisistem Inflamatuar Sendromu ile ilgili en çok merak edilen konuların başında belirtileri geliyor. Özellikle çocuklar üzerinde ciddi rahatsızlıklara sebep olan MIS-C'nin diğer enfeksiyon hastalıklarıyla karıştırılmaması için belirtilerine dikkat etmek gerekiyor.



Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer MIS-C'nin ilk belirtilerini şöyle sıraladı;

- Dirençli ateş

- Karın ağrısı

- Kusma

- İshal

- Boyun ağrısı

- Döküntü

- Kırmızı gözler

- Çok yorgun hissetmek



Tüm çocukların aynı bulgulara sahip olmayacağını vurgulayan Tezer, ölümcül olabilen sendromla ilgili sıraladığı belirtilerin yanı sıra ortaya çıkabilecek acil durum işaretlerini de belirtti.



Çocuklarda MIS-C için acil durum uyarı işaretleri

- Nefes almada güçlük

- Göğüste geçmeyen ağrı veya basınç hissi

- Zihinde bulanıklık

- Uyanamama veya uyanık kalamama

- Mavimtırak dudaklar veya yüz

- Şiddetli karın ağrısı