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Mersin'de ilginç olay: Kavgadan korkan 2 işçi dolaba saklandı

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'de sokak ortasında başlayıp pastaneye taşan kavgada, işletme çalışanları büyük korku yaşadı. Çareyi tezgah altındaki dolaba girmekte bulan 2 işçi, sosyal medyada konuşuldu.

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Merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde dün, 2 kişi arasında bilinmeyenle nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede tekme-tokat kavgaya dönüşünce taraflardan biri kaçarak, bölgedeki bir pastaneye sığındı. Diğeri de onun ardından pastaneye girince kavga pastanede de devam etti.

Bu sırada kavgadan korkan pastane çalışanı 2 kişi, unlu mamullerin sergilendiği tezgahın altındaki malzeme dolabına saklandı. İş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi.

O anlar kameraya kayıtlarına böyle geçti:

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