Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum vahim! Seyahat yasağı getirilsin

Koronavirüs salgını tüm ülkede yayılırken, bazı illerden kırmızı alarm sesleri yükseliyor. Mersin'de günlük vaka sayısı bin 500'e çıkan Mersin'de seyahat yasağı uygulaması istendi. Trabzon'da vakalar yüzde 40 arttı. Zonguldak kırmızıya boyandı. Samsun'da bazı ilçeler tıkandı...

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Mersin’de günlük Covid-19 vakası 1500’ü buluyor, hastanelerde yer yok. Mersin'de doktorlar şehre giriş çıkışların durdurulmasını talep etti. Trabzon’da da vakalar yüzde 40 artarken, Samsun’da hastalık hızla yayılıyor. Zonguldak’ın da yükü artıyor. Dört ilde de hastalığın yayılma hızı korkutucu boyutlara gelmeye başladı.

Mersin'de seyahat yasağı uygulansın

Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen, bütün iller için tek tip önlem yerine illere özel önlemler alınması gerektiğini ifade ederek, “Mersin’de şehirler arası trafiğin kapatılması lazım mutlaka. Toplu hareketlilik önlenmeli. Toplu işe gidişler engellenmeli. Sağlık ve güvenlik dışındaki kamu binaları kapatılmalı" dedi.

Trabzon’da vaka oranı yüzde 40arttı

Trabzon’da ortalama 700 civarı olan günlük test sayısı, son aylarda 3 bine ulaştı. Vaka oranı ise yüzde 40 arttı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, “Pandeminin yayılmasına yarayacak alışkanlıklarımızı maalesef sürdürdük, bunun sonuçlarını da vakaların çoğalmasıyla gördük” dedi.

Zonguldak kırmızıya boyandı

Zonguldak’ta günlük 800’lere ulaşan vaka sayılarının ardından Koronavirüs vakası artışı Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasına da yansıdı. Kent merkezinin tamamı, HES risk haritasında “kırmızı” renge boyandı. Zonguldak Valiliği ve kaymakamlıklar, artan vaka sayılarının önüne alınan tedbirlerle geçmeye çalışıyor.

“Samsun’sa bazı ilçeler yükü artık kaldıramaz noktada”

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte vaka sayılarının hızla artmaya devam ettiğini belirterek “Görünen o ki, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya doğru adım adım ilerliyor” dedi. Vali Dağlı, kentte vaka sayılarının hızla artmaya devam ettiğini ve bu tablonun herkesi endişelendirdiğini kaydetti.