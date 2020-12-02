Karaman'da tuvalete giderken ölü buldu! Şüpheli ölümün nedeni intihar çıktı

KARAMAN'da gece tuvalete gitmek için uyanan Celal B., 19 yaşındaki oğlunu odada kanlar içinde buldu. Gencin şüphe uyandıran ölümü çözüldü. İntihar ettiği tespit edildi.

Abone ol

Yeşilada Mahallesi 813 Sokak'ta oturan Celal B., saat 02.00 sıralarında tuvalete gitmek için uyandığında oğlu Fatih Emre B.'yi odasında, yanında pompalı tüfekle yerde kanlar içinde buldu. Celal B.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, başından tüfekle vurulduğu belirlenen Fatih Emre B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Fatih Emre B.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Tüfek sesini duymadığını söyledi

Polis, gencin babası Celal B.'nin ifadesine başvurdu. Celal B.'nin ifadesinde evde oğlu ve kendisinin olduğunu, silah sesini duymadığını, tuvalete gitmek için uyanıp oğlunun odasına baktığında durumu fark ettiğini söylediği bildirildi.

Fatih Emre B.'nin şüpheli görülen ölümüyle ilgili soruşturma çözüldü. Başından vurulmuş halde bulunan Fatih Emre B.'nin otopsisinde, elinde barut izine rastlandığı ve intihar ettiği belirlendi. Yine tüfek üzerinde yapılan incelemede de parmak izine rastlandı.