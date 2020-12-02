BIST 1.325
DOLAR 7,84
EURO 9,49
ALTIN 459,28
HABER /  YEREL

Karaman'da tuvalete giderken ölü buldu! Şüpheli ölümün nedeni intihar çıktı

Demirören Haber Ajansı

KARAMAN'da gece tuvalete gitmek için uyanan Celal B., 19 yaşındaki oğlunu odada kanlar içinde buldu. Gencin şüphe uyandıran ölümü çözüldü. İntihar ettiği tespit edildi.

Abone ol

Yeşilada Mahallesi 813 Sokak'ta oturan Celal B., saat 02.00 sıralarında tuvalete gitmek için uyandığında oğlu Fatih Emre B.'yi odasında, yanında pompalı tüfekle yerde kanlar içinde buldu. Celal B.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, başından tüfekle vurulduğu belirlenen Fatih Emre B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. 

Fatih Emre B.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Tüfek sesini duymadığını söyledi

Polis, gencin babası Celal B.'nin ifadesine başvurdu. Celal B.'nin ifadesinde evde oğlu ve kendisinin olduğunu, silah sesini duymadığını, tuvalete gitmek için uyanıp oğlunun odasına baktığında durumu fark ettiğini söylediği bildirildi.

Fatih Emre B.'nin şüpheli görülen ölümüyle ilgili soruşturma çözüldü.  Başından vurulmuş halde bulunan Fatih Emre B.'nin otopsisinde, elinde barut izine rastlandığı ve intihar ettiği belirlendi. Yine tüfek üzerinde yapılan incelemede de parmak izine rastlandı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Türk profesör Uğur Şahin'in geliştirdiği Pfizer/BioNTech aşısına İngiltere'den onay
Altın sıçrama yapar mı? Şant Manukyan yatırımcıyı uyardı: Daha önce de söyledim
Tabip Odası'ndan ürperten açıklama! ‘İstanbul’da insanlar acilde yatak beklerken ölüyor’
Osman Müftüoğlu "Canımız çok daha fazla yanacak" diyerek uyardı
Yeni tarama yöntemiyle bulundu iyileşen Kovid-19 hastalarında 3 ay sonra ortaya çıkıyor
Bülent Arınç istifa sonrası ilk kez konuştu: Doğruları savunmaya kararlıyım
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs tedbiri! Antalya'da piknik yapmak yasaklandı
Mansur Yavaş ilk adımını attı! 'İklim Değişikliği ve Uyum Şube Müdürlüğü' kuruldu
Yaşar Alptekin kimdir kaç yaşından kaç kere evlendi ilk evliliği
Balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapılacak
Adana'da anne oğul pes dedirtti! Kınayla bonzaiyi karıştırıp...
Somer Sivrioğlu çocukları kaç tane kızı ve oğlu yaşları kaç?
Yorumlar