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İndirimli elektrik faturası ödemek için büyük fırsat! İşte son tarih...

Serbest tüketicileri ilgilendiren son kaynak tedarik tarifesi hakkındaki tebliğlere göre tarımsal sulama, sanayi, ticarethane abone gruplarında 1 Ocak 2021’den itibaren indirimli elektrik alabilmek için son tarih 5 Aralık. Kurumlar ikili anlaşmalarla binlerce liralık faturalarını yüzde 30’a kadar düşürebilecekler.

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Milyonlarca vatandaş, belirlenen son kaynak tarifesinin altında elektrik kullanmak için  5 Aralık 2020 tarihine kadar tedarik şirketleriyle görüşmesi gerekiyor.

Tarımsal sulama, sanayi ve ticarethane aboneleri arasında yıllık 7 milyon kilovatsaat (kWh) ve üzerinde elektrik tüketmesi halinde, 5 Aralık 2020 tarihine kadar tedarik şirketleriyle görüşerek Ocak 2021'de son kaynak tedarik tarifesinin altında fiyattan elektrik alma imkanı kazanacak.

Son tarihe dikkat

Son tarih 5 Aralık 2020'ye kadar sözleşmelerini imzalamayan aboneler, Ocak 2021 döneminde, piyasa fiyatından daha yüksek olan son kaynak tedarik tarifesinden elektrik tüketmek durumunda kalacak.

Mevcutta sanayi aboneleri için 53 kuruş, ticarethaneler için 58 kuruş civarında elektrik tarifesi uygulanıyor. Bu fiyatın yeni yılda zamlanması beklenirken, anlaşma imzalayan işletmeler 45 kuruşa kadar elektrik alabilecek.

“Anlaşılması ve takibi zor olan ön koşullar iyi değerlendirilmeli"

Özel sektör elektrik tedarik şirketlerinden KOLEN'in Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, işletmeleri son imza tarihine karşı uyararak  “Anlaşılması ve takibi zor olan ön koşullar iyi değerlendirilmeli. Sözleşmede avantajmış gibi görünüp dezavantaja dönüşebilecek maddelerden uzak durulmalı” değerlendirmesinde bulundu.

"Sürekli destek ihtiyacı duyuyorsanız başka noktalara dikkat etmelisiniz"

Dünya Gazetesinden Mehmet Kara'nın haberine göre, Öte yandan Karayurt, anlaşma yapmayan abonelerin zararlı olacağını açıklayarak, "Mesela fiyata duyarlıysanız başka, bütçe hassasiyetiniz yüksek ise başka, hizmetin kalitesi sizin için kritikse, sürekli destek ihtiyacı duyuyorsanız başka noktalara dikkat etmelisiniz" açıklamasında bulundu.

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