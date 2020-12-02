Bursa'da karnabaharın fiyatı koronavirüsle uçtu! Hayvanlara yem olarak veriliyordu
BURSA'da daha önce hayvanlara yem olarak verilen karnabahar, koronavirüs sürecinde uçuşa geçti. Tarladan pazara inmeden satılan karnabahar karaborsaya düştü. Pazarcılar ellerinde ürün kalmayınca 8-10 lira arasında satmaya başladı.
Eylül ayında ilk hasatları toplanan karnabahar bundan 2 ay önce tarlada 2 liradan satılıyordu. İlk erkenci çeşitler bitip ikinci çeşitlerin hasadı havaların soğumasıyla birlikte 15 gün gecikince karnabahar karaborsaya düştü. 2 ay önce tarlada tanesi 2 liraya satılan ürün şimdi tarlada 8 ila 10 lira arasında alıcı buluyor.
Karnabahar az olunca pazarcılar da satacak ürün bulmakta güçlük çekiyor. Tarlada küçük olanlar 5 liradan satılırken, bu ürünler pazarda 8 ila 10 liradan satılıyor. Büyük boylar tarlada 8 ila 10 liradan satılırken, bu boylar pazarda 10 ila 12 liradan alıcı buluyor.
"Soğuk havalardan dolayı olmadı"
Bu yıl ikinci hasadın geciktiğini ifade eden üreticiler, "İki ay önce karnabahar tarlada 2 liradan satılıyordu. 15 gün önce olması gereken ürünler soğuk havalardan dolayı olmadı. Böyle olunca ürün değerlendi. Koronavirüse karşı doğal beslenmek isteyenler de tercih ediyor. Karnabaharı tarlada 8 ila 10 liradan satıyoruz" dedi.
"Bollaşmaya başlayınca fiyatlar düşer"
Bursa Tuzpazarı'nda tezgâh açan pazarcı esnafı ise, "2 ay önce tezgâhta karnabahar 5 liradan satılıyordu. Şimdi ürün olmadığı için 10 ila 12 liradan satılıyor. Ürün olmadığı için fiyatlar yükseldi. Önümüzdeki günlerde bollaşmaya başlayınca fiyatlar düşer" şeklinde konuştu.