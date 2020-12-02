Bursa'da karnabaharın fiyatı koronavirüsle uçtu! Hayvanlara yem olarak veriliyordu

"Soğuk havalardan dolayı olmadı"

Bu yıl ikinci hasadın geciktiğini ifade eden üreticiler, "İki ay önce karnabahar tarlada 2 liradan satılıyordu. 15 gün önce olması gereken ürünler soğuk havalardan dolayı olmadı. Böyle olunca ürün değerlendi. Koronavirüse karşı doğal beslenmek isteyenler de tercih ediyor. Karnabaharı tarlada 8 ila 10 liradan satıyoruz" dedi.