BIST 1.334
DOLAR 7,84
EURO 9,45
ALTIN 460,17
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'daki terör operasyonu! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı dahil 17 kişi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı da var...

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri Kovid-19 testi pozitif çıktığı, diğeri de farklı bir soruşturması daha olduğu gerekçesiyle adli kontrol hükümleri uygulanarak emniyetten serbest bırakıldı.

Aralarında, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y.'nin de bulunduğu 17 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İndirimli elektrik faturası ödemek için büyük fırsat! İşte son tarih...
Türk profesör Uğur Şahin'in geliştirdiği Pfizer/BioNTech aşısına İngiltere'den onay
Altın sıçrama yapar mı? Şant Manukyan yatırımcıyı uyardı: Daha önce de söyledim
Tabip Odası'ndan ürperten açıklama! ‘İstanbul’da insanlar acilde yatak beklerken ölüyor’
Osman Müftüoğlu "Canımız çok daha fazla yanacak" diyerek uyardı
Yeni tarama yöntemiyle bulundu iyileşen Kovid-19 hastalarında 3 ay sonra ortaya çıkıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de ilginç olay: Kavgadan korkan 2 işçi dolaba saklandı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yüzde 60 bağışıklık için nüfusun yüzde 75-80'ini aşılamak gerekir
3. Selim'e ait hat ortaya çıktı: Bir daha olursa katlederim
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum vahim! Seyahat yasağı getirilsin
65 yaş üstü yasaklar neler saat kaçta dışarı çıkılıyor?
Özel kreşler kapandı mı son durum veliler haber bekliyor
Yorumlar