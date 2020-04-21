Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi? DSÖ iddialara nokta koydu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada 170 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüsün Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvarda üretildiğine ilişkin iddialara nokta koydu.

Abone ol

Koronavirüsünün kaynağı ile ilgili açıklama yapan Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü, ellerindeki bütün kanıtların virüsün bir laboratuvarda üretilmediğini veya manipüle edilmediğini gösterdiğini belirtti.

Tüm kanıtlar virüsün hayvan kaynaklı olduğunu gösteriyor

Dünya Sağlık Örgütü, ABD ve İngiliz medyalarında yer alan ve Covid-19 virüsünün Wuhan'daki Viroloji Enstitüsü laboratuvarından sızdığı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada ellerindeki tüm kanıtların virüsün hayvan kaynaklı olduğunu gösterdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'da yer alan iddiaları üst düzey birimlerle çok ciddi şekilde araştırdıklarını duyurmuştu.