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Son dakika Van'da deprem oldu! Son depremler listesi AFAD şiddetini açıkladı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinden son dakika deprem haberi geldi. AFAD depremin şiddetini 4.0 olarak açıkladı. Deprem sonrası vatandaşlar panik yaşadı.

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Son dakika haberine göre Van'da panik yaratan bir deprem oldu. AFAD 12:48'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

AFAD son depremler ekranına ulaşmak için tıklayın...

Kandilli Rasathanesi son depremler listesini görmek için tıklayın...

Ayrıntılar geliyor...

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