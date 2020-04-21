Eskişehir Şehir Hastanesi'nde koronavirüs yoğun bakımı görüntülendi

4 saatte 170'in üzerinde test sonucuna ulaşılıyor

Dr. Bildirici sözlerine, "Bu laboratuvarımız sayesinde daha çok test yapacağız. Vakalarımızı daha erken tespit ederek, daha erken izole edip, daha erken tedavi edebileceğiz. Testler cihazda okunmadan önce bir hazırlık döneminden geçiyor. Buna ekstraksiyon dönemi diyorlar. Bu yaklaşık 3 ila 3,5 saat sürüyor. Bu ön hazırlık dönemi bittikten sonra bütün test materyali cihaza konuluyor ve cihazda 1-1,5 saat içinde bu testler sonuçlanıyor. Yani kabaca şöyle söyleyebiliriz; 4 saatlik bir süresi var. Bu 4 saat içinde bizim laboratuvarımız 170’in üzerinde test sonucu üretebiliyor. Bu da kabaca binin üzerinde rakamlara ulaşıyor. Bu da bizim hastane ihtiyaçlarını karşılıyor” diyerek devam etti.