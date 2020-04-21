Eskişehir Şehir Hastanesi'nde koronavirüs yoğun bakımı görüntülendi
ESKİŞEHİR’de koronavirüsle mücadele eden 3 referans hastaneden biri olan Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) cihazıyla koronavirüs testi yapılmaya başlandı. Koronavirüsle mücadelede yoğun bakım ünitesinin de görüntülendiği hastanede PCR cihazıyla günde bin 200 kadar test yapabilme olanağına sahip olunduğu dile getirildi.
Eskişehir Şehir Hastanesi Koronavirüs (kovid-19) ile mücadelede en ön cephede yer alan hastaneler arasında. Hastanede koronavirüs testleri yapılırken bir yanda da hasta olanların tedavisi yapılıyor. İşte koronavirüs savaşının merkezi olan hastaneden yoğun bakım kareleri...
Daha erken tespit, daha erken tedavi
Kurulan laboratuvarda PCR cihazıyla daha çok test yapabileceklerini anlatan Dr. Yaşar Bildirici, “Hastanemizde kurulan PCR cihazı, şehrin en yüksek kapasitesine sahip cihaz. Ortalama günde bin ile bin 200 arasında test yapabilme kapasitesine sahip. Cihaz, hastanenin genetik laboratuvarı içine konuşlandırıldı. Bu süreci mikrobiyoloji hekimlerimiz, biyolog ve laboratuvar teknisyenlerimizle yürütüyoruz. Laboratuvarımız 7/24 Eskişehir halkının hizmetine açıldı."dedi.
4 saatte 170'in üzerinde test sonucuna ulaşılıyor
Dr. Bildirici sözlerine, "Bu laboratuvarımız sayesinde daha çok test yapacağız. Vakalarımızı daha erken tespit ederek, daha erken izole edip, daha erken tedavi edebileceğiz. Testler cihazda okunmadan önce bir hazırlık döneminden geçiyor. Buna ekstraksiyon dönemi diyorlar. Bu yaklaşık 3 ila 3,5 saat sürüyor. Bu ön hazırlık dönemi bittikten sonra bütün test materyali cihaza konuluyor ve cihazda 1-1,5 saat içinde bu testler sonuçlanıyor. Yani kabaca şöyle söyleyebiliriz; 4 saatlik bir süresi var. Bu 4 saat içinde bizim laboratuvarımız 170’in üzerinde test sonucu üretebiliyor. Bu da kabaca binin üzerinde rakamlara ulaşıyor. Bu da bizim hastane ihtiyaçlarını karşılıyor” diyerek devam etti.
"Süreci iyi yönettiğimizi düşünüyoruz"
Koronavirüs servisi sorumlusu Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhittin Akarsu, tıbbi malzeme sıkıntılarının olmadığını söyledi. Koronavirüs hastalarının tedavilerinin ardından sağlığına kavuşup taburcu olmalarının sağlık çalışanlarını çok mutlu ettiğini ifade eden Akarsu, "Tıbbi malzeme sıkıntımız yok. Burada yeterli hekim sayısına sahibiz. Süreci iyi yönettiğimizi düşünüyoruz. En azından kendi adımıza bir aksilik yaşamıyoruz. Elimizden gelen en iyi hizmeti, en kaliteli şekilde sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.