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Koronavirüs geçirenler aşı olmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer'den yanıt

Demirören Haber Ajansı

Prof. Dr. Hasan Tezer, koronavirüs geçirenlerin aşı olup olmayacağı hakkında soruya "Kişide Covid-19 geçirdikten sonra bağışıklık yanıtı oluşmuşsa, aşı olmasına gerek kalmayabilir. Bu durumda kişinin aşı yaptırmasına gerek olmaz' diyerek yanıt verdi.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, aşının ilk dozu yapıldıktan sonra bağışıklık yanıtının bir şekilde uyarıldığını söyledi. Prof. Dr. Tezer, aşı sonrası asıl uyarılmanın 2'nci dozdan 10 gün sonra maksimum düzeye geldiğini belirterek, "Bu yüzden 'aşı yaptırdım' diye maskesiz dolaşmak çok doğru bir yaklaşım değildir. Kişi aşı olsa da maske takmak zorundadır. 'Maskeyi çıkaracağız' diye bir algı oluşmasın. Maske takmaya devam edeceğiz." dedi.

Prof. Tezer, sözlerinin devamında, "Virüsün dolaşımı devam ettiği sürece 2021 yılında da maske takmaya devam edeceğiz. 'Aşı oldum, bağışıklık yanıtım güçlü, bende antikor yanıtı çok iyi' diye maskelerimizi çıkarmayacağız. Sadece maske değil, sosyal mesafemize, el hijyenimize ve kalabalık alanlarda bir araya gelmemeye dikkat edeceğiz" ifadelerini belirtti.

"Covid-19 geçiren aşı yaptırmayabilir"

Prof. Dr. Tezer, kişi eğer hastalığı geçirdiğini bilmeden aşı olursa, zararlı bir durumun olmayacağını kaydederek şöyle konuştu:

"Koronavirüs aşısı, önümüzdeki günlerde aşamalar halinde uygulanmaya başlayacak. Eğer bir kişide Covid-19 geçirdikten sonra bağışıklık yanıtı oluşmuşsa, aşı olmasına gerek kalmayabilir. Bu durumda kişinin aşı yaptırmasına gerek olmaz. Sağlık Bakanı da açıklamıştı; 6 ay içerisinde hastalığı geçirmiş olanlara aşının yapılmayacağını. Hastalığı geçirdiniz, 6 ay sonra bağışıklık, antikor yanıtınız düşebilir, bunu biliyoruz. O dönemde kişinin bağışıklık yanıtının durumuna bakarak, aşı olabilirsiniz."

"Kişilerin 2'nci ya da 3'üncü kez hastalığa yakalanmalarında bağışıklık sistemlerinin aşırı uyarılmasıyla ağır geçtiğini biliyoruz. Bütün virüsler için geçerlidir bu. Ne kadar yüksek oranda yoğun bir şekilde alırsanız, hastalığı o kadar ağır geçirebiliyorsunuz. Temas miktarınız, süreniz hastalığı ağır geçirmenize de etkili olan diğer faktörlerdir"

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