BIST 1.403
DOLAR 7,74
EURO 9,48
ALTIN 467,72
HABER /  AK PARTİ

Özlem Zengin'den HDP'li Gergerlioğlu'na sert tepki! 30 kadın çıplak arandı iddiası

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 'üniversiteli 30 kadın çıplak aramaya maruz bırakıldı' iddiasına sert tepki gösterdi. Gergerlioğlu'nun TBMM'yi terörize ettiğini söyleyen Zengin, "Türkiye'de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum" dedi.

Abone ol

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 'Uşak'ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak aramaya maruz bırakıldığı' iddiası ile ilgili Euronews'e konuştu.

Zengin, "Ömer Faruk Gergerlioğlu kadar ben Meclis'i terörize eden başka bir milletvekili görmedim. Türkiye'de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum, yok böyle bir şey" ifadelerini kullandı.

'Meclis'i terörize ediyor'

Zengin, konuyla ilgili şunları söyledi;

"Bir milletvekilinin adı üzerinden bunu söylemek istemem ama Ömer Faruk Gergerlioğlu kadar ben Meclis’i terörize eden başka bir milletvekili görmedim. Kendisinin geldiği bir yer var. Orayı siz artık bağlarsınız, nereden geldiğini. Bütün ajandası bu, genel kurula çıktığında böyle şeyler ifade ediyor. Ben Türkiye’de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum, yok böyle bir şey. Zaten bu konuya İçişleri bakanımız genel kurulda cevap verdi. Bunu çok net söyleyeceğim, bu bir FETÖ yöntemidir.

'Mütedeyyin kadınlar'

"Ne münasebet, hem de bahsettiği kadınlar mütedeyyin kadınlar. Bütün hayatı kadın mücadelesi ile geçmiş bir insanım, böyle bir şeye müsaade edebilir miyiz biz? Bir kadının böyle aranmasına biz tahammül edebilir miyiz? Akıl var, mantık var. Bunları yaparak bir kampanyanın sesi oluyor, tabi onların dışarıda ekipleri var. Büyütüyorlar, TT yapıyorlar. Türkiye’deki cezaevleri dünya ile kıyaslanamayacak kadar şartları iyi. Hiç kimse cezaevinde olsun istemem, istemeyiz. Süreçlerden geçerek geliniyor, anlatılıyor çocukları çok üzgün. Tabi ki üzgün, eşi üzülmez mi, evlatları üzülmez mi, üzülür. Ama onların üzülmesi suçu ortadan kaldırmıyor. Yani burada odaklanmamız gereken ailesi çocukları değil, odaklanmamız gereken suçu iddia edilen şüpheli, mahkumsa mahkum. Türkiye’de cezaevlerinde bu şekilde bir muamele olamaz. Hele ziyaret edilen birisi ile alakalı olarak. Ya nerede yaşıyor bu insanlar? Böyle bir şey olabilir mi? İnanılır gibi değil. Bunlar kesinlikle yok, kasti bir siyasi propaganda var."

SON DAKİKA HABERLERİ
Yılın futbolcusu Lewandowski seçildi Ronaldo'nun bakışları olay oldu
Ayhan Bilgen'den partisine eleştiriler: HDP yapamadıklarının, söyleyemediklerinin bedelini ödemektedir
İnfo Yatırım Genel Müdürü'nden kritik altın ve dolar uyarıları! Altın yatırımcısını üzecek
Kandilli'den kuraklık uyarısı! “İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike"
Ümit Özdağ: Bahçeli, Akşener'den daha demokrat Erdoğan'ın 2023 planı hazır
Koronavirüs aşısı yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü eklendi
ÖNCEKİ HABERLER
Vatandaşlar aşıya nasıl bakıyor? İşte koronavirüs aşısı hakkındaki bazı düşünceler
Tekirdağ'da zor anlar yaşattı çadırda kalmak istedi: Benim evim Paris’te
Ayşegül Alkan kimdir aslen nereli hemşirelere 'Ben Salağım' yazdırdı
Emre Mor, Celta Vigo'da 6 hafta sonra golle döndü
Bursa'da at çiftliği alevlere teslim oldu: 10 hayvan telef oldu
Mucize Doktor 43. bölüm fragmanı
Yorumlar 4 yorum