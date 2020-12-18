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Mardin'de 60 yaşındaki adam feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı

MARDİN Organize Sanayi Bölgesinde bir kişi, kamyon dorse makasını bağlarken başka bir kamyonun altında kalarak can verdi.

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Olay Mardin Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. 60 yaşındaki Şevket Boz, kendi kamyonunun dorse makasını bağlarken geri geri gelen başka bir kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Boz'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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