Ümit Özdağ: Bahçeli, Akşener'den daha demokrat Erdoğan'ın 2023 planı hazır

İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun 'FETÖ'cü' olduğunu iddia etmesinin ardından partiden ihraç edilen Ümit Özdağ, Jülide Ateş'in sunduğu 40 adlı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Haber Global ekranlarında Jülide Ateş'in sunduğu 40'ın bu haftaki konuğu İYİ Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili, siyaset bilimleri profesörü ve siyasetçi Ümit Özdağ'ydı.

İşte Jülide Ateş’in sorularından, Ümit Özdağ’ın cevaplarından öne çıkanlar;

- Ümit Özdağ’ın elinde hangi belgeler var?

Sadece açık kaynak istihbaratı yeterlidir. Bütün Fetö’cü sosyal medya hesapları, bütün Fetö’nün psikolojik harp mekanizması unsurları bana saldırıyor. Neden? Buğra Kavuncu’yu korumak için!

Buğra Kavuncu, Fetöcü bir derneğin başkan yardımcısı ve kurucusu mu? Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından, Fetöyü desteklemek için kurulan Alman şirketine kendi şirketini satmış mı? Evet. O şirkette çalışmış mı? Evet. Fetöye yönelik bir eleştirisi var mı? Hayır. Ailesinde Fetöcüler var mı? Evet. Daha ne istiyorsunuz? Bu kişiyi Türkiye’de bekçi yapamazken, Meral Akşener genel başkan yapmaya çalışıyor. Benim Buğra Kavuncu ile meselem siyasi bir mesele. Akşener sakın şunun arkasına sığınmasın yarın ‘beraat etti, bak arkadaşımız Fetöcü değilmiş’, Türkiye’de Fetöden yargılanmayan ama Fetöcü olduğunu bildiğimiz o kadar çok insan var ki!

-Ümit Özdağ derin devletin adamı mı?

ÜMİT ÖZDAĞ: Bir derin devlet olsaydı çok mutlu olurdum, ne yazık ki yok. Cevheri Güven bir Fetö casusudur. 2011’de Pensilvanya’da bana yönelik bir operasyon yapılması emrini Fethullah Gülen vermiştir. Fethullah Gülen’in bu verdiği emrin içinde olduğu doküman bende var! Bunu ilk kez açıklıyorum! Bu dökümanda, bana karşı ne yapılması, hangi gerekçelerin kullanılması gerektiğini ifade ediyor, başkalarıyla ilgili de başka şeyler söylüyor! Bana karşı Fethullah Gülen’in kullanılmasını istediği, Cevheri Güven’in iddia ettiği MİT belgesi! Yani bu bir Fetö operasyonu.

"Devlet Bahçeli, Meral Akşener'den daha demokrat''

Meral Akşener ve İyi Parti Ümit Özdağ’dan kim ve ne uğruna vazgeçti?

Çok net! Buğra Kavuncu’nun genel başkanlığı uğruna bir! İki: partinin Türk Milliyetciliğinden temizlenmesi, tasviye edilmesi, Türk Milliyetçisi kadroların parti dışına itilmesi, milli devletçi kadroların parti dışına itilmesi projesi adına vazgeçildi!

Ben Sn. Bahçeli ile siyaseten mücadele ettim, ama Sn. Bahçeli’nin Sn. Akşener’den daha demokrat olduğunu gördüm. Altını çizerek söylüyorum: Sn. Bahçeli’nin Sn. Akşener’den daha demokrat olduğunu gördüm! Ben Sn. Bahçeli’yi çok ağır şekilde ideolojik anlamda eleştirdim, hiç saygısızlık yapmadım. Onun da bana yönelik ağır eleştirileri, suçlamaları oldu ama, Sn. Akşener’i daha eleştirmedim! Bir il başkanını eleştirdiğimde Sn. Akşener ihraç sürecini başlattı ve kesin ihraç talebiyle! Hem de tüzüğe aykırı bir şekilde, il başkanlarına siyasal linçle yaptırttı bunu! Altını çizerek söylüyorum Sn. Akşener’in demokrat kimliği, kamuoyuna sunmaya çalıştığı demokrat kimliğinin aksine, ben siyasetinin derinliklerinde, ruhunun derinliklerinde çok ciddi otoriter bir tavır görüyorum! Muhalefete tahammül gösteremiyor, eleştiriye tahammül edemiyor, eleştirdiğiniz anda sizi kapının önüne koymak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bakın şimdi Aytunç Çıray beyin ihraç süresi İyi Parti’de başlamıştır, onu da İyi Parti’den tasviye edecekler. Neden? Çünkü o da doğru bildiğini söylüyor.

"İYİ Parti kadar milletvekili kaybeden başka bir parti yok''

-İyi Parti iyi yönetilmiyor mu?

200 kurucu ile kurulduk, şu anda 60 kurucu istifa etmiş durumda. 3 sene oldu daha parti kurulalı, 7 tane milletvekili partiden ayrıldı. Bu kadar milletvekili kaybeden başka parti yok. 81 il başkanıyla yola çıkmıştık, hala görevde olan 2 kişi kaldı, Bingöl ve Gümüşhane! Neden? Koray Aydın beyi mutlu edecek il başkanı bulunana kadar… Böyle bir parti başarılı olabilir mi?

"Meral Akşener iktidar hevesi ve siyaseti tamamen terk etti''

Meral Akşener kime hizmet ediyor?

Meral Hanım’la yola çıkarken başlangıçta, hedefimiz iktidara gelmekti, bugün Meral Hanım’ın iktidar hevesini, isteğini ve de siyaseti tamamen terk ettiğini düşünüyorum. İyi Parti’nin Divan Üyeleri, CHP’nin belediyelerinde genel müdürlük yapıyorlar. Bunun için mi kurduk biz İyi Parti’yi?

Son kongrede aday olmadığım halde Ümit Özdağ’ın üstünü çizin dediler, İsmail Koncuk’un üstünü çizin dediler, ama Öcalan’la Anayasa’nın 66. Maddesi konusunda aynı düşündüğünü gördüğümüz Bahadır Erdem’e de Meral Akşener oy istedi! Olmazsa olmazım dedi Bahadır Erdem.

"İYİ Parti seçimlerin en büyük kaybedenidir''

Ümit Özdağ bugüne dek neden sustu?

Susmadım, Meral Akşener’e Buğra Kavuncu ile ilgili uyarılarımı defaatle ilettim. Türk milliyetçiliği çizgisinden sapılmamasını ifade ettim. Yerel seçimlerden İyi Parti çırak çıkmıştır. Seçimlerin en büyük kaybedenidir İyi Parti.

Sadece konuşmakla kalmadım, pek çok eleştirimi yazarak teslim ettim Akşener’e. Yarın bunlar da ortaya çıkacak, daha çıkmadı. Bu son kongreden sonra Akşener bana birisini yolladı, ‘Sn. Akşener sizinle, Aytunç Çıray’la ve İsmail Koncuk’la çalışmak istemiyor. Oy kaybedeceğini biliyor, buna rağmen ayrılmanızı istiyor.’ Buna rağmen 1 ay bekledim, Meral Akşener Selahattin Demirtaş’a kahvaltı ikram edebileceğini söylerken bütün milletvekilleriyle görüştü fakat beni davet etmedi. Beni aramadı diyor, bu doğru değil. Listede isimleri olan bütün milletvekillerini kendini aradı davet etti. Bir tek beni aramadı. Bu 1 ay sürdü. Ben de 1 ay sonra kendisine yüzyüze anlatacaklarımı televizyonda anlattım.

"Enver Altaylı'yı 4 yaşımdan beri tanıyorum''

-Sizin Enver Altaylı ile ilişkiniz nedir?

4 yaşımdan beri tanıyorum. Evde hep Harbiyeli Enver olarak çok sevilirdi, anneannem, dayım çok severdi. Sonra 96 senesinde bir görüşmemiz oldu, yollarımızın ayrıldığını anladım ben. Kitabını hazırladığı zaman kendisi aradı beni, okuyup arkasına bir yazı yazar mısın dedi, ben de yazdım.

"Erdoğan'ın 2023 seçimleri bir planı var"

-2023 seçimleri için öngörünüz nedir?

Erken seçim olacağını düşünmüyorum. Erdoğan’ın seçimleri 2023’de yapacağına inanıyorum. Erdoğan’ın 2023 seçimlerini kazanmak için bir planı olduğunu düşünüyorum. Bu planın ne olduğun tahmin ediyorum ama, kamuoyu ile paylaşmak için zamanın da erken olduğuna inanıyorum. Türkiye’de otorite ve baskı artıyor, genç kitleler de direniş artıyor, tepki artıyor, basın üzerinde, sosyal medya üzerinde yasaklar… Yetişmiş insanlar Türkiye’den göç ediyor, Türkiye’yi terk ediyorlar. Türkiye’ye Suriye’den milyonlar gelirken, Türkiye’den aydınlar gidiyor. Bu korkunç bir şey. İyi eğitim almış gençlerimiz gidiyorlar. Bizim Mustafa Kemal Atatürk’ün arzu ettiği gençliğe ihtiyacımız var, Recep Tayyip Erdoğan’ın arzu ettiği gençliğe değil!