Dışişleri Bakanlığından Sudan açıklaması: Olumlu adım

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Sudan'ı terörü destekleyen devletler listesinden çıkarmasının olumlu adım olarak değerlendirildiğini açıkladı.

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Söz konusu kararın, doğru yönde atılmış olumlu bir adım olarak değerlendirildiğini belirten Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, "Türkiye esasen başından beri tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu vurgulamaktadır" ifadelerini kullandı.

Aksoy, Türkiye'nin, Sudan’daki geçiş süreci ile bu kapsamda yürütülen reform çabalarına destek vermeye ve Sudan halkının yanında durmaya devam edeceğini kaydetti.