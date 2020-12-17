Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (17 Aralık 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 17.364'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatte 4 bin 209'u semptomatik olmak üzere toplam 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 1.955.680'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 243 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı ilk defa 30 binin üzerine çıktı

Uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayısı 30 binin üzerine çıktı. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 30 bin 494 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 721 bin 607'ye yükseldi. Toplam test sayısı 21 milyon 901 bin 694'e, ağır hasta sayısı ise 5803'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim'' ifadelerini kullandı.