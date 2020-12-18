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Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil 2 araca çarptı! Ölü ve yaralılar var

KAHRAMANMARAŞ'ta kontrolden çıkan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarptı. Kazada Harun Sular (39) öldü, 3 kişi yaralandı.

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Kahramanmaraş'ta iddiaya göre İ.E.K. yönetimindeki 46 Bu 312 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı. Otomobil daha sonra kaldırıma çıkarak ağacı devirdi.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere götürüldü. Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Harun Sular, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavilerine devam edilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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