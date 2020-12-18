Anadolu Efes, Milan'ı elinden kaçırdı

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 15. haftasında sahasında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a 72-69 mağlup oldu.Abone ol
THY Euroleague'in 15. haftasında Anadolu Efes, İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan'a 72-69 mağlup oldu.
Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, 8. mağlubiyetini yaşadı. Bir maçı eksik konuk ekip ise 9. galibiyetini aldı.
Anadolu Efes: 69 - AX Armani Exchange Milan: 72
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa), Carlos Peruga (İspanya)
Anadolu Efes: Beaubois 13, Micic 20, Simon 9, Moerman 6, Dunston 11, Larkin 4, Singleton 4, Pleiss, Anderson 2
AX Armani Exchange Milan: Delaney 10, Punter 18, LeDay 8, Micov 4, Tarczewski, Rodriguez 4, Shields 11, Brooks 2, Hines 8, Datome 7
1. Periyot: 20-20
Devre: 31-46
3. Periyot: 52-52