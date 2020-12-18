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Anadolu Efes, Milan'ı elinden kaçırdı

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 15. haftasında sahasında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a 72-69 mağlup oldu.

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THY Euroleague'in 15. haftasında Anadolu Efes, İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan'a 72-69 mağlup oldu.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, 8. mağlubiyetini yaşadı. Bir maçı eksik konuk ekip ise 9. galibiyetini aldı.

Anadolu Efes: 69 - AX Armani Exchange Milan: 72
 
Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa), Carlos Peruga (İspanya)

Anadolu Efes: Beaubois 13, Micic 20, Simon 9, Moerman 6, Dunston 11, Larkin 4, Singleton 4, Pleiss, Anderson 2

AX Armani Exchange Milan: Delaney 10, Punter 18, LeDay 8, Micov 4, Tarczewski, Rodriguez 4, Shields 11, Brooks 2, Hines 8, Datome 7

1. Periyot: 20-20

Devre: 31-46

3. Periyot: 52-52

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