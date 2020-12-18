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Tekirdağ'da zor anlar yaşattı çadırda kalmak istedi: Benim evim Paris’te

İhlas Haber Ajansı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çadırda yalnız yaşayan bir vatandaş belediye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek öğretmen evine yerleştirildi. Yaşlı adam ise daha sonra, “Ben Paris’e gitmek istiyorum, benim evim Paris’te” dedi.

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Yalnız yaşayan Ahmet Say isimli yaşlı adam, Küçük Sanayi Sitesi yakınlarındaki dere kenarında kendi imkanlarıyla kurduğu çadırda soğuk kış aylarında geçimini sürdürmek istedi. Israrla çadırda kalmak isteyen adamı, belediye çalışanları yaklaşık bir saat dil dökerek ikna etmeyi başardı.

Öğretmenevine yerleştirilen yaşlı adam, soğuk havada zor şartlardan ve perişan durumdan kurtarılarak, sıcak bir yuvaya kavuşturuldu. Yaşlı adamın içler acısı halini görünce çok üzüldüğünü belirten esnaf Erdinç Pilan, yaşla vatandaşı ikna eden belediye görevlilerine teşekkür etti. Ahmet Say ise, “Ben Paris’e gitmek istiyorum, benim evim Paris’te” diye konuştu.

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