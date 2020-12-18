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Yılın futbolcusu Lewandowski seçildi Ronaldo'nun bakışları olay oldu

2020 FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın Futbolcusu Ödülü Lewandowski'ye gidince Cristiano Ronaldo'nun bakışları geceye damga vurdu.

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İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen 2020 FIFA En İyiler Ödülleri'nin töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlendi. Tören, corona virüs tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlendi.

Erkeklerde yılın en iyi oyuncusu ödülüne, Bayern Münih'te forma giyen Lewandowski layık görüldü. Polonyalı santrfor, böylec bu sene UEFA'nın ardından FIFA'nın da en iyi oyuncu ödülünü kazandı. 

Ronaldo ve Messi'nin TheBest Ödülü için kullandığı oylar:
Ronaldo: 1️⃣ Lewandowski 2️⃣ Messi 3️⃣ Mbappe
Messi: 1️⃣ Neymar 2️⃣ Mbappe 3️⃣ Lewandowski

Ronaldo'nun bakışlara dikkat
Yılın Futbolcusu Ödülü Lewandowski'ye gidince Cristiano Ronaldo'nun bakışları geceye damga vurdu. Üzgün ve şaşkın bir hale bürünen Ronaldo'nun yüz ifadesi sosyal medyada da gündem oldu.

En iyi teknik direktör ödülü Kloop'un
En iyi teknik direktör ödülünü ise Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp elde etti. Alman çalıştırıcı, bu ödülü iki kez kazanan ilk teknik direktör unvanının sahibi oldu.

FIFA Puskas Ödülünü Burnley'ye attığı golle Heung-Min Son kazandı
Tottenham'da forma giyen Güney Koreli Heung-min Son'un, lig maçında Burnley'in ağlarını sarstığı gol ise 2020 Puşkaş Ödülü'ne layık görüldü. En iyi taraftar ödülü, Brezilya ekibi Sport Club do Recife'nin evinde oynadığı maçları izlemek için 60 kilometre yürüyen Marivaldo Francisco da Silva'ya verildi.  

2020 yılının en iyilerine verilen ödüller, erkekler ve kadınlarda şöyle: 

En iyi oyuncu: Robert Lewandowski (Bayern Münih), Lucy Bronze (Manchester City)

En iyi teknik direktör: Jürgen Klopp (Liverpool), Sarina Wiegman (Hollanda Milli Takımı)

En iyi kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon) 

En iyi 11 erkekler: Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Alphonso Davies, Kevin De Bruyne, Thiago Alcantara, Joshua Kimmich, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo.

En iyi 11 kadınlar: Christiane Endler, Lucy Bronze, Wendie Renard, Millie Bright, Delphine Cascarino, Barbara Bonansea, Veronica Boquete, Megan Rapinoe, Pernille Harder, Vivianne Miedema, Tobin Heath.

En iyi gol: Heung-min Son (Tottenham)

Fair-play: Mattia Agnese

En iyi taraftar: Marivaldo Francisco da Silva​​​​​​​

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