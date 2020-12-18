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Bursa'da at çiftliği alevlere teslim oldu: 10 hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da gece saatlerinde at çiftliği alevlere teslim oldu. İtfaiyenin bir saat boyunca süren söndürme çabasında 10 at kurtarılamadı. Polis, yangının nedenini araştırıyor.

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Olay merkez Nilüfer ilçesinde Kent Ormanının içinde bulunan bir at çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yangın, gece 03.30 sıralarında bir at çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesiyle alevler kısa sürede çiftliği sardı. Dumanlar ve kokuları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Samanların kısa sürede tutuşmasıyla büyüyen alevler, çiftliğe doğru ilerledi. Çiftlikteki 10 tane at yanarak telef olurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve polis ekipleri ilk etapta çiftlikte bulunan diğer hayvanları alevlerden kurtardı.

Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.
Çiftlikte maddi hasar oluşurken, atlar yanarak telef oldu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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