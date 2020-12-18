Ayşegül Alkan kimdir aslen nereli hemşirelere 'Ben Salağım' yazdırdı

Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Ayşegül Alkan görev yerinden ayrılan 2 hemşireye 500 kere 'Ben Salağım' yazdırdı görevinden alındı. Bu şok eden haberin ardından Ayşegül Alkan kimdir, aslen nereli soruları merak edildi.

Abone ol

Antalya Kumluca Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin’e görev yerlerinden ayrıldıkları gerekçesiyle A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” gittim yazdıran Başhekim Uzman Doktor Ayşegül Alkan, Sağlık Bakanlığı kararı ile görevinden el çektirildi. Bu duyanları şok eden haberin ardından Ayşegül Alkan kimdir, aslen nereli, evli mi araştırmaları başladı.

Ne olmuştu: İddiaya göre; Başhekim Alkan, rutin servis kontrolleri esnasında iki hemşirenin görev alanlarında olmadığını tespit etti. Bunun üzerine Çalışkan ve Yetkin’i diğer birim müdürlerinin de bulunduğu bir odada azarladı ve görev yeri terk cezası olarak A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazmasını istedi.

Uzman Doktor Ayşegül Alkan kimdir, nereli:

15 Eylül 1973 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Uzman Doktor Ayşegül Alkan, 1990 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. 1996 yılında buradan mezun olan 1997 yılında Süleyman Demirel Tıp Fakültesinde Aneseziyoloji ve Reanimasyon bölümünde eğitim aldı, bu eğitimi de 2002'de tamamladı.

HEKİMLİK DENEYİMİ

2018-2008 Kumluca Devlet Hastanesi (Devam ediyor)

2006 -2008 Aksaray Devlet Hastanesi

2003-2006 Ardahan Devlet Hastanesi