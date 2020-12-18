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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Twitter geri adım attı! Kullanıcıları sevindirecek haber

Twitter, retweet özelliğini çarşamba gününden itibaren eski haline geri getirdi. Bundan böyle kullanıcılar, Twitter’da bir gönderiyi retweetleme tuşuna bastıklarında karşılarına otomatikman alıntılama ekranı çıkmayacak. Bunun yerine eskiden olduğu gibi retweet tuşu, ilgili tweetin direkt olarak kendi hesabınızda paylaşılmasını sağlayacak.

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Twitter, ABD başkanlık seçimleriyle ilgili aldığı önlemler kapsamında, ekim ayından itibaren retweet özelliğinin çalışma prensibini geçici olarak değiştirmişti. Yapılan değişiklikten sonra kullanıcılar, retweet’e bastıkları zaman karşılarına direkt olarak alıntılama özelliği açılıyordu ve böylelikle Twitter, retweet’i arka plana atmıştı.

Bu geçici değişikliği, kullanıcıların bir tweeti retweetlemeden önce iyice düşünmeleri ve iyice karar verdikten sonra retweet yapmalarını sağlamak için hayata geçirdiğini ifade eden Twitter, bu hafta yaptığı duyurudaysa retweet özelliğini eski haline getirdiğini açıkladı. Bu bağlamda, Twitter’da bir tweeti retweet yapmak istediğiniz zaman artık alıntılama ekranıyla uğraşmadan ilgili tweet, doğrudan retweetlenecek.

Retweet kullanımı arttı
Twitter, değişiklikle alakalı olarak yaptığı açıklamada, alıntılama yöntemiyle retweet kullanımının arttığını söyledi. Ancak şirket, yapılan alıntıların %45’inin tek kelimeden; %70’inin de 25 kelimeden daha az karakter içerdiğini ifade etti. 

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