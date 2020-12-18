Ahmet Davutoğlu ve Karamollaoğlu’na MHP'den teklif: Tek dernekte toplanın

Devlet Bahçeli'nin 'HDP kapatılsın' önerisine ilişkin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan ortak basın toplantısı geldi. Toplantı sonrası MHP cephesinden yanıt gecikmedi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 'particik' benzetmesiyle Davutoğlu ve Karamollaoğlu'na tek çatıda toplanmalarını önerdi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bugün düzenledikleri ortak basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ‘HDP kapatılsın’ çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu. İki liderin açıklamalarına MHP’den yanıt geldi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, şunları söyledi:

Tek merkezde hazırlanan konuşma metinleri ile siyasetçi taklidi yapan particiklerin başındaki isimlerin ortak basın açıklamaları “Katılıyorum.”, “Aynı düşünüyoruz.” komedyası ile geçmekte. Çok partili sistemin amacı çok seslilikken, çok particikli sistemin amacı tek sesliliktir.

"Saadet' zillete yanaşıyor, 'Gelecek' düşmanlara fırsat yaratıyor"

- “Saadet”i zillete yanaşmakta, “Gelecek”i Türkiye'nin düşmanlarına fırsat yaratmakta bulanların Sayın Genel Başkanımıza uzattıkları dil, yabancı kokmaktadır. O dilin temizlenip taşıdığı tortulardan kurtulması şarttır.

- Bu hâliyle bunlar, aziz milletimiz için “öteki” bile değildir. Türkiye'nin bütçesinin görüşüldüğü bugünlerde israfın önlenmesi konusunda çeşitli teklifler sunulmaktadır.

"Teklifim tek dernek altında toplanmaları"

-Teklifim; birbirinden bir farkı olmayan, tek varlık sebebi Partimize ve Sayın Genel Başkanımıza afgurmak olan bu particiklerin tek bir dernek etrafında toplanmasıdır.

-Savunmaya geçtikleri terör yuvası HDP ile bu dernekte birlikte faaliyet yürütebilirler.

-Peşinen uyarmak istiyoruz ki uslanmayıp Kandil turlarına katılır, bölücü başının heykelini dikmeyi haykıracakları zararlı bir dernek olurlarsa Dernekler Müdürlüğü gereğini yapacaktır.

Ne olmuştu?

“HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır” çağrısında bulunan MHP lideri Bahçeli, “Parti kapatmaların Türkiye’de olumlu sonuçları görülmedi” diyen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Partili yöneticilere de eleştiride bulunmuştu. Bahçeli, AK Parti ve muhalefete, “Türk devletinin ihaneti beslemesi, mermi, bomba, mayın, keleş masraflarını karşılaması olacak ve makul görülecek şey midir?” diye sormuştu.