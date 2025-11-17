BIST 10.768
Korkunç olay! Kaza sonrası çıkan kavgada öldü

Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından çıkan kavgada darbedildiği öne sürülen sürücü hayatını kaybetti.

İ.İ. (38) yönetimindeki otomobil ile Abdullah Coşkun (68) idaresindeki otomobil, Karakoç kavşağında çarpıştı.

Kaza sonrası otomobil sürücüleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında darbedilerek ağır yaralandığı belirlenen Coşkun, ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Coşkun, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan İ.İ'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

