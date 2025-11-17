BIST 10.760
Evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç kız öldü

Anadolu Ajansı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

865 Sokak'ta bir apartmanın ikinci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evin kilitli kapısını kırarak içeri girdi.

Yangın sırasında evde bulunan Makbule İlhan, ekiplerce ağır yaralı olarak çıkarıldı. Eve gelen baba Ferman İlhan ve 2 yakını, Makbule İlhan'ı kurtarmaya çalışırken dumandan etkilendi.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

