BIST 10.760
DOLAR 42,33
EURO 49,15
ALTIN 5.555,57
HABER /  GÜNCEL

500 bin sosyal konut projesi için vatandaş ne diyor? Asal Araştırma'nın son anketi ortaya çıktı

500 bin sosyal konut projesi için vatandaş ne diyor? Asal Araştırma'nın son anketi ortaya çıktı

81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular başladı.Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak konutlarda taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak. Asal Araştırma, 500 bin sosyal konut projesine yönelik bir anket çalışması yaptı: İşte o anketten çıkan çarpıcı sonuç...

Abone ol

Asal Araştırma 26 ilde 1-9 Kasım 2025 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin 15 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankette "Hükümetin dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyaçlarını karşılamak için 500 bin sosyal konut inşa edecek olmasını doğru buluyor musunuz?" diye soruldu. 

Anket sonuçlarına göre vatandaş projeye olumlu bakıyor. Anket sonuçları şöyle:

*Evet doğru buluyorum:%76,6

*Hayır doğru bulmuyorum :%18,0

*Fikrim yok/Cevap yok:%5,4

500 bin sosyal konut projesi için vatandaş ne diyor? Asal Araştırma'nın son anketi ortaya çıktı - Resim: 0

BU FOTO GALERİYE BAKIN
TOKİ 500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu!
Foto Galeri TOKİ 500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Seçimi kaybeden New York Belediye başkanından İsrail itirafı
Seçimi kaybeden New York Belediye başkanından İsrail itirafı
Akademisyen Emrah Gülsunar tahliye edildi
Akademisyen Emrah Gülsunar tahliye edildi
Suudi Arabistan Varlık Fonu'ndan Warner Bros Discovery hamlesi
Suudi Arabistan Varlık Fonu'ndan Warner Bros Discovery hamlesi
CHP Grup Başkanvekili Emir'den dikkat çekici sözler: ''Bizim cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur."
CHP Grup Başkanvekili Emir'den dikkat çekici sözler: ''Bizim cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur."
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Silivri ziyaretinde dikkat çeken ayrıntı!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Silivri ziyaretinde dikkat çeken ayrıntı!
İran Yargı Erki açıkladı: ''Başörtüsü ihlalleriyle mücadeleye yönelik talimatı yineledik''
İran Yargı Erki açıkladı: ''Başörtüsü ihlalleriyle mücadeleye yönelik talimatı yineledik''
Milli sporcu Emre Yazgan'ın çığda ölmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına başlandı
Milli sporcu Emre Yazgan'ın çığda ölmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına başlandı
Galatasaray, futbol tarihinde bir ilke imza atıyor! O oyuncu rekor fiyata ayrılabilir
Galatasaray, futbol tarihinde bir ilke imza atıyor! O oyuncu rekor fiyata ayrılabilir
Mantar toplamaya gitti kayboldu! 96 kişilik ekip İsmail Kara'yı arıyor
Mantar toplamaya gitti kayboldu! 96 kişilik ekip İsmail Kara'yı arıyor
Gazze'de insani felaket! Hamas'tan uluslararası topluma çağrı
Gazze'de insani felaket! Hamas'tan uluslararası topluma çağrı
8 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü
8 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü
Nagehan Alçı'dan Murat Ongun ile otel odasında görüştü iddiasıyla ilgili açıklama
Nagehan Alçı'dan Murat Ongun ile otel odasında görüştü iddiasıyla ilgili açıklama