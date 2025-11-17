500 bin sosyal konut projesi için vatandaş ne diyor? Asal Araştırma'nın son anketi ortaya çıktı

81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular başladı.Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak konutlarda taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak. Asal Araştırma, 500 bin sosyal konut projesine yönelik bir anket çalışması yaptı: İşte o anketten çıkan çarpıcı sonuç...

Asal Araştırma 26 ilde 1-9 Kasım 2025 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin 15 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankette "Hükümetin dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyaçlarını karşılamak için 500 bin sosyal konut inşa edecek olmasını doğru buluyor musunuz?" diye soruldu.

Anket sonuçlarına göre vatandaş projeye olumlu bakıyor. Anket sonuçları şöyle:

*Evet doğru buluyorum:%76,6

*Hayır doğru bulmuyorum :%18,0

*Fikrim yok/Cevap yok:%5,4