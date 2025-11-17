İran Yargı Erki açıkladı: ''Başörtüsü ihlalleriyle mücadeleye yönelik talimatı yineledik''

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei, ülkede son günlerde sosyal uygunsuzluğun arttığını belirterek, kadınların giyim ve başörtüsü ihlalleriyle mücadeleye yönelik talimatını yinelediğini söyledi.

Abone ol

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Muhsini Ejei, Yargı Erki Yüksek Şura toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muhsini Ejei, "Son günlerde, sosyal uygunsuzluk ve onların ifşasını (başta başörtüsü ihlalleri ve yarı çıplaklık olmak üzere) teşvik eden organize akımlarla yasal ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesine ilişkin talimatları yeniden vermiş bulunuyoruz." dedi.

Benzer bir talimatın Nisan 2023'te verildiğini hatırlatan İranlı yetkili, bu konuda yetkililerin ivedilikle hareket etmeleri gerektiğini kaydetti.

Son dönemde İran'ın metropol kentlerinde kadınların başörtüsü ihlallerinin sıradan hale gelmesi ve Tahran'ın bazı bölgelerinde sokak partilerinin düzenlenmesi ülkedeki muhafazakar kesimin eleştirilerine neden oluyor.

Öte yandan müesses nizam, İsrail ve ABD'nin baskılarının arttığı bu günlerde, olası rejim karşıtlarının tepkileri neticesinde meydana gelebilecek toplumsal birliğin sarsılmasına karşı söz konusu yasaları uygulamaktan kaçınıyor.